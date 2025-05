恩智浦偕安富利參與2025台大電機創客松MakeNTU競賽

半導體大廠恩智浦半導體(NXP )與IC通路商安富利攜手協辦2025台大電機創客松MakeNTU競賽,於5月3日至4日在松山文創園區多功能展演廳舉行為期兩天一夜不間斷競賽。今年主題「hEphaEstus」靈感來自古希臘神話中的火與鍛造之神Hephaestus,寓意創造與匠心的結合。期望參賽隊伍能從中汲取靈感,以創造力與技術將各式材料鍛造成強大實用的工具與裝備,進而解決挑戰難題,並延伸應用至現實生活中。

本屆活動吸引來自台灣大學、中興大學、陽明交通大學、台灣科技大學、台灣海洋大學、元智大學等158位青年學子,超過30個隊伍熱情參與。最終,由來自台大「頻率響應」團隊的「智慧示波器」、中興大學「Rusty Hoe」團隊的「智慧農業解決方案」、以及臺灣大學的「岑心岑逸」團隊的「拐杖之智慧生活與AI應用」,分別獲2025台大電機創客松MakeNTU競賽恩智浦企業獎前三名。

國際研究機構顧能(Gartner)預測,到2027年全球AI軟體支出將成長近三倍;調查機構Precedence Research也指出,2025年至2034年全球智慧家庭市場的年均複合成長率將高達27.10%。

恩智浦此次與安富利特別以「整合AI與創新邊緣運算技術 發揮智慧生活(Brighter Lives)的無限可能」為主題,邀請參賽隊伍發揮創意,運用恩智浦提供的MCX-N FRDM開發板、IW416 Wi-Fi模組及開發工具進行創作,打造智慧家庭應用場景,或其他結合AI控制的智慧生活情境。

台電機工程學系系主任李建模表示,「MakeNTU致力於串聯台灣各地優秀學子,以硬體實作為核心,結合軟體開發,在短時間內打造貼近日常生活的創新作品。活動期望參賽者能將所學知識與技能落實於現實生活,在不斷的探索與創造過程中,體現MakeNTU的「We need it, we make it」初衷。

恩智浦台灣區業務總經理臧益群表示,參與台大電機創客松活動深刻展現恩智浦長久秉持的「共生、共好、共創」核心價值,持續深化培育在地人才、永續發展的理念,且攜手合作夥伴推動在地生態系統發展。