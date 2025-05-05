恩智浦偕安富利參與2025台大電機創客松MakeNTU競賽

半導體大廠恩智浦半導體（NXP ）與IC通路商安富利攜手協辦2025台大電機創客松MakeNTU競賽，於5月3日至4日在松山文創園區多功能展演廳舉行為期兩天一夜不間斷競賽。今年主題「hEphaEstus」靈感來自古希臘神話中的火與鍛造之神Hephaestus，寓意創造與匠心的結合。期望參賽隊伍能從中汲取靈感，以創造力與技術將各式材料鍛造成強大實用的工具與裝備，進而解決挑戰難題，並延伸應用至現實生活中。

本屆活動吸引來自台灣大學、中興大學、陽明交通大學、台灣科技大學、台灣海洋大學、元智大學等158位青年學子，超過30個隊伍熱情參與。最終，由來自台大「頻率響應」團隊的「智慧示波器」、中興大學「Rusty Hoe」團隊的「智慧農業解決方案」、以及臺灣大學的「岑心岑逸」團隊的「拐杖之智慧生活與AI應用」，分別獲2025台大電機創客松MakeNTU競賽恩智浦企業獎前三名。

國際研究機構顧能（Gartner）預測，到2027年全球AI軟體支出將成長近三倍；調查機構Precedence Research也指出，2025年至2034年全球智慧家庭市場的年均複合成長率將高達27.10%。

恩智浦此次與安富利特別以「整合AI與創新邊緣運算技術 發揮智慧生活（Brighter Lives）的無限可能」為主題，邀請參賽隊伍發揮創意，運用恩智浦提供的MCX-N FRDM開發板、IW416 Wi-Fi模組及開發工具進行創作，打造智慧家庭應用場景，或其他結合AI控制的智慧生活情境。

台電機工程學系系主任李建模表示，「MakeNTU致力於串聯台灣各地優秀學子，以硬體實作為核心，結合軟體開發，在短時間內打造貼近日常生活的創新作品。活動期望參賽者能將所學知識與技能落實於現實生活，在不斷的探索與創造過程中，體現MakeNTU的「We need it, we make it」初衷。

恩智浦台灣區業務總經理臧益群表示，參與台大電機創客松活動深刻展現恩智浦長久秉持的「共生、共好、共創」核心價值，持續深化培育在地人才、永續發展的理念，且攜手合作夥伴推動在地生態系統發展。