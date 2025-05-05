協助推動通訊韌性 林根煌擬任電信技術中心董事長

數發部轄下電信技術中心（TTC）現任董事長為吳宗成、執行長為林輝堂，2人任期預計到5月底止。數發部向中央社證實，新任TTC董事長為中山大學產發中心主任林根煌，新任執行長為台科大資工系系主任鄧惟中，預計等TTC近期召開董事會後，就會確認上任時間。

電信技術中心為政府捐助成立的財團法人，員工人數約200多人，目的為促進台灣資通訊產業發展，協助推動加強台灣數位韌性。

林根煌為美國伊利諾大學香檳校區電機博士，目前擔任中山大學南區促進產業發展研究中心主任、中山大學電機工程學系教授，專精天線、行動通訊等領域。林根煌也是現任TTC董事，曾在2016年到2019年間擔任TTC執行長，對業務相當熟悉。

鄧惟中為日本東京大學工學博士，現為台灣科技大學資訊工程系系主任，專長包括網路安全、網路通訊協定與人機介面，曾任國家通訊傳播委員會（NCC）委員。2人主要是因專業背景與經歷，加上都熟悉通訊產業與技術，因此出線。

近年TTC也集結民間業者成立無人機資安聯合驗測實驗室，提供無人機資安檢測服務，另外，TTC也協助數發部開發高空通訊平台、推動應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫，驗證中低軌衛星通訊技術，確保緊急事件通訊不中斷。