電腦展大咖+1！美超微梁見後有望再度合體黃仁勳

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後，將於今年5月再度來台替2025年台北電腦展發表主題演講，據悉，本屆大會同時也邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，而梁見後此次來台，除了將展示最新的高效能伺服器架構、機架式整合解決方案、端到端液體冷卻技術以及綠色運算計劃，也將於5月20日（周二）現身南港展覽館一館親自開講，並有望再現去年、前年的經典畫面，與黃仁勳再次同台，吸引市場關注。

據了解，美超微是一家應用優化伺服器解決方案領導廠商，涵蓋的應用市場包括AI、物聯網（IoT）、伺服器、儲存、軟體以及綠色運算解決方案，在AI領域與輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）以及超微（AMD）建立緊密策略夥伴關係。而台廠供應鏈與美超微為合作關係者，包括緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）等，走勢都相當強勁，而梁見後與輝達創辦人黃仁勳也有著深厚的交情，甚至連續2年都在梁見後進行演講時，擔任特別嘉賓親自替他聲援，可見兩人彼此已擁有相當深厚友情。

美超微表示，Supermicro是應用優化型Rack-Scale解決方案的領先供應商，也持續站在人工智慧革命的前沿。隨著全球對先進人工智慧應用的需求不斷增長，資料中心必須不斷發展以支援大量運算負載、關鍵任務工作負載和液體冷卻要求，同時又不能犧牲速度、正常運行時間或靈活性。因此這次梁見後也將帶著最新的DCBBS（資料中心建構塊解決方案）現身，展現旗下深植AI 資料中心的決心。