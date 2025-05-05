新台幣強升 華碩：短期將以動態避險審慎因應
新台幣強升，引發外界對電子業可能產生匯損疑慮，對此，PC品牌大廠華碩（2357）5日指出，短期承受匯率劇烈波動壓力，將以動態避險審慎因應。
針對台幣近期強勢升值影響及應對措施，華碩表示，短期承受匯率劇烈波動壓力，以動態避險審慎因應。中長期則以華碩的多元市場布局（非美元收入占比逾五成）與高階產品的領先市占（如高階板卡、電競機種），維持更佳的營運韌性。
對此，宏碁（2353）先前則表示，公司一直都有匯率風險管理的相關措施，也會持續關注全球各地市場經濟動態變化。
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