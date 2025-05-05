談台幣強升 研華劉克振：EPS可能降低 但在忍受範圍內
新台幣近期強勢升值，引發5日台股盤中大跌，針對台幣升值，研華（2395）董事長劉克振5日指出，台幣現在升值約3-5%，但研華不會因此而調整產品報價，會自己認了，這樣可能會造成利潤降低，但現在還在可忍受範圍，股價可能會跌一點，因為EPS會降一些，但我們會靠其他地方補回來。
劉克振指出，新台幣急升自己很意外，但也在意料之中。至於對報價影響，他回應，我們沒辦法改報價，利潤要自己想辦法，你跟客戶說台幣升值，所以要改報價，這是不可能的。
劉克振分析，台幣現在升值約3-5%，但研華不會因此而調整報價，因為客戶會說你太計較了，那台幣貶值你要降價嗎？
劉克振指出，現在台幣回到約30差不多，研華不會因為台幣升值而漲價，會自己認了。當然，這樣可能會造成利潤降低，但現在還在可忍受範圍，股價可能會跌一點，因為EPS會降一些，但我們會靠其他地方補回來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言