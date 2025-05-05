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新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

談台幣強升 研華劉克振：EPS可能降低 但在忍受範圍內

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華董事長劉克振。記者吳凱中/攝影
研華董事長劉克振。記者吳凱中/攝影

新台幣近期強勢升值，引發5日台股盤中大跌，針對台幣升值，研華（2395）董事長劉克振5日指出，台幣現在升值約3-5%，但研華不會因此而調整產品報價，會自己認了，這樣可能會造成利潤降低，但現在還在可忍受範圍，股價可能會跌一點，因為EPS會降一些，但我們會靠其他地方補回來。

劉克振指出，新台幣急升自己很意外，但也在意料之中。至於對報價影響，他回應，我們沒辦法改報價，利潤要自己想辦法，你跟客戶說台幣升值，所以要改報價，這是不可能的。

劉克振分析，台幣現在升值約3-5%，但研華不會因此而調整報價，因為客戶會說你太計較了，那台幣貶值你要降價嗎？

劉克振指出，現在台幣回到約30差不多，研華不會因為台幣升值而漲價，會自己認了。當然，這樣可能會造成利潤降低，但現在還在可忍受範圍，股價可能會跌一點，因為EPS會降一些，但我們會靠其他地方補回來。

劉克振 台幣匯率 研華

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