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新台幣升破30元關卡 半導體車用零配件廠匯損壓力重

中央社／ 台北5日電
台幣兌美元匯率急升，出口商和壽險業者哀鴻遍野。聯合報系記者林伯東／攝影
台幣兌美元匯率急升，出口商和壽險業者哀鴻遍野。聯合報系記者林伯東／攝影

新台幣兌美元匯率今天盤中暴力升值超過1元，升破30元來到29元區間，第2季半導體業者匯損壓力沉重。封測廠日月光投控今天指出，新台幣升值1元，對封測業務毛利不利影響約1.5個百分點。

汽車零配件廠商也有匯損壓力，東陽接受記者電訪表示，大部分客戶訂單報價時間相對短，大約7至10天左右，新訂單依據當下平均匯率計價，短期內可因應，不過新台幣匯率急升，匯損壓力相對大。

不具名半導體業界人士指出，新台幣匯率急升，考驗半導體和電子產業在外匯的避險能力，由於匯率波動大，客戶也可能要求產品報價調整，這時業者的議價能力（bargaining power）就很重要，上游半導體廠商相較於電子零組件廠商，議價條件較高。

汽車零配件產業人士表示，新台幣匯率急升「很恐怖」，考驗廠商的應變速度和能力，匯損壓力可能讓產業第2季「少賺」，盡量避免出現稅後虧損。

投顧法人指出，台灣產業以外銷出口導向，獲利易受新台幣匯率波動影響，大部分企業採取自然避險措施，但新台幣升值對於IC設計、晶圓代工、電子零組件、組裝代工、消費電子品牌等電子業，以及工具機、塑化、水泥、製鞋等傳統產業，均有程度不一的衝擊。

晶圓代工廠台積電及聯電表示，新台幣兌美元匯率升值將對營收及獲利造成不利影響，台積電評估，新台幣兌美元升值1%，將造成營業利益率下降0.4個百分點；聯電預期，新台幣每升值1%，估計將影響毛利率約0.4個百分點。

台幣匯率 晶圓代工廠

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