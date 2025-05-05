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新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

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台幣暴衝台積電淪受災戶 專家：壓縮利潤空間獲利有壓

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

新台幣暴衝，5日盤中強升突破30元大關，睽違三年再見2字頭，而這波新台幣瘋漲對「護國神山」台積電（2330）恐怕也將造成衝擊。台灣經濟研究院產經資料庫總監暨APIAA院士劉佩真表示，若以新台幣兌美元升值對於台積電的影響而論，由於台積電的合併營收一大部分是以美元計價，而當美元貶值，換算回強勢的台幣時，美元合併營收的價值就會減少，直接導致台積電的營收下降，進而壓縮其利潤空間。

劉佩真指出，當美元兌新台幣貶值1%，台積電營業利益率將減少0.4個百分點，這部分的後續發展需值得密切關注。

新台幣周一延續上周五漲勢，開盤短短十幾分鐘內一度勁揚近4%，報29.850元，匯市從「驚奇」到「驚嚇」，出口商更是一片哀嚎，哭喊再下去要倒閉了，就連台積電也淪為這波台幣升值受災戶，今股價高漲後隨即翻黑。

劉佩真分析，台積電在2025年4月中旬的法說會中對於第2季的財測，新台幣兌美元匯率為32.5元，顯然跟目前的價位已有所落差；所幸台積電在美國的擴廠計畫，從長遠來看可以減少其部分業務對美元/新台幣匯率的依賴，況且台積電專注於技術領先和長期客戶合約，將有助於公司在一定程度上抵禦短期匯率波動的影響。

劉佩真也提到，若短期內5~6月新台幣兌美元匯率若仍是升值走勢，依舊會對台積電獲利帶來壓力。但，雖然新台幣升值恐壓縮台積電的利潤空間，卻也存在如進口機械或材料成本降低和避險策略等緩解因素。

台幣匯率 台積電 美元匯率

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