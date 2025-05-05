AI 突破引領陸股重估 創新主題成投資關鍵

2025年以來，境外掛牌中資股(如港股)表現相對強勢，主要受惠於AI題材的帶動。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，儘管市場仍對中國大陸經濟復甦進度和地緣風險有所顧慮，部分投資人亦對近期漲勢持保留態度認為AI熱潮可能過熱，加上西方國家對大陸高科技產品的出口限制仍具不確定性；但是，滙豐投信認為，AI創新對大陸股市長期成長動能仍具實質貢獻，有望驅動結構性再評價。MSCI中國指數中，約六成成分股與AI產業高度相關，涵蓋資料中心、雲端基礎建設、電力與軟體應用等領域。

蕭正義說明，隨著中國AI模型加速落實，企業對AI基礎設施的投資預期將持續上升，長遠而言將開創全新商業模式與收入來源。這些成果其背後仰賴大陸多年來在AI政策與資金支持上的累積。目前大陸前六大AI新創公司皆位於杭州，該城市正迅速成為中國科技創新的核心，這些企業不僅在語言模型領域展現競爭力，也積極布局人形機器人、自駕車、晶片與遊戲等多元應用。

根據滙豐投信的觀察，AI加速應用將全面帶動下列領域：

一、雲端平台：AI成為企業採取雲端技術的動能，服務供應商可望受惠於以AI驅動的雲端收入成長。

二、半導體：隨AI運算需求提升，本土晶片自製化進程將加快，先進製程與高效能晶片需求同步攀升。

三、應用軟體：運算成本降低讓開發者可設計更具邏輯推理能力的應用程式。

四、AI裝置：隨著AI應用普及，裝置升級潮將啟動，有利於智慧型手機、PC及其供應鏈廠商發展。

與此同時，大陸人形機器人領域正迎來快速成長，安裝量領先全球。自2021年以來，大陸每年安裝超過25萬台機器人，而美國、德國、韓國和日本每年僅安裝2萬5至5萬台2。由於機器人能力和成本優勢的不斷提高，中國在機器人市場市佔率節節攀升。整體而言，大陸工廠安裝的機器人目前佔全球需求的51%3。根據預測，2025年全球人形機器人出貨量將突破萬台，2030年更上看500萬台。在AI驅動下的製造成本優化將推升普及率，而大陸供應鏈廠商在此領域已搶占先機。

至於電動車領域，大陸市占率突破七成4，2024年大陸新車銷量中，約一半為電動車或插電混合動力車，而2019年5僅為5%。顯示市場滲透率大幅提升。同時，先進駕駛輔助系統的快速導入，也進一步鞏固中國品牌的技術優勢。

大陸官方近期密集釋出利多政策，3月兩會明確提出將推動AI模型、大數據、智慧製造與電動車等產業發展，並設立人民幣1兆元的國家創投基金，引導地方與民間資金投入科技領域。同時，大陸官方對民營科技企業態度轉趨正向，大陸國家主席習近平2月罕見與科技大老會晤，更是釋出挺創新、挺民企訊號。

今年春節以來，由於大陸在AI和機器人領域的亮眼表現，以及在應對美國貿易政策方面表現出的韌性，A股整體表現較為強勢，但大致呈現出較為明顯的「預期先於基本面」的特點。由短期來看，美國貿易政策帶來較多不確定性，市場短期趨於謹慎，資金暫時出現回流防禦性板塊的跡象。未來如果經濟數據和上市公司業績能夠進一步驗證經濟復甦的趨勢，投資人情緒升溫疊加業績和估值修復，市場或有望上演回溫行情。

滙豐投信強調，儘管大陸股市近期反彈，但相對估值仍具吸引力，加上外資配置偏低，資金回補動能可期。滙豐投信在大陸股市布局策略建議聚焦三大主軸：AI與科技創新、人形機器人與消費復甦題材，基本面研究仍是選股關鍵，特別在市場高波動時期，應優先布局具能見度與風險調整報酬具吸引力的高品質企業。