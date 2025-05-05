研華將重返 COMPUTEX 劉克振：未來十年邊緣運算將大成長

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華公司（2395）5日宣布，將以「Edge Computing & WISE-Edge in Action」為策展主軸，重磅登場2025 COMPUTEX台北國際電腦展，透過一系列主題論壇、展覽與線上直播活動，攜手全球客戶及夥伴共同探索 AI 邊緣運算的無限潛能。研華董事長劉克振5日表示，「未來十年邊緣運算將大成長，因為AI來了，幾乎很低價、很厲害，可以幫助各行各業導入場域，讓場域智慧化，進而讓生產力、發展變很先進」。

研華將於5月19日率先舉辦年度論壇，廣邀全球科技領袖齊聚，前瞻探討AI與邊緣運算的未來趨勢。緊接著於 COMPUTEX展覽期間分別在南港展覽館一館及二館盛大展出，全面展示AI邊緣運算多元解決方案，並於現場同步舉辦超過20場以上的主題座談直播節目，即時分享剖析邊緣運算如何驅動數位轉型和產業發展。研華亦獲邀於 COMPUTEX Forum: Robotics and Edge AI發表專題演講，擘劃AI機器人與邊緣運算應用藍圖，共同打造生態系聯盟，賦能下一代邊緣AI機器人技術。

劉克振表示：「在AI與邊緣運算快速發展的浪潮下，研華作為AI邊緣運算市場先行者，將持續精進技術能力並落實多元產業應用。今年我們以『Edge Computing & WISE-Edge in Action』為主軸貫穿 COMPUTEX 系列活動，期望透過 WISE-Edge 平台實現邊緣端軟硬體整合，助力全球客戶在瞬息萬變的市場中實踐創新、掌握先機」。

面對 Edge AI 產業應用的高度分散性，研華積極推動「Sector Driven / 行業市場驅動」策略，量身打造符合垂直市場需求的AIoT解決方案，協助客戶實現效益最大化；對此，研華董事長劉克振偕同四大事業群最高主管--嵌入式事業群總經理張家豪、智能系統事業群總經理蔡淑妍、智能服務事業群副總經理江明志、物聯網自動化事業群副總經理林清波，共同出席研華2025 COMPUTEX記者會揭示COMPUTEX展覽期間系列活動與展出亮點，並勾勒未來邊緣運算與 AI 商機的發展願景。

研華將於5月19日下午假台北中油國光廳盛大舉辦「Edge Computing & WISE-Edge in Action Conference 2025」年度論壇，內容涵蓋邊緣運算、WISE-Edge 平台創新應用，以及前瞻技術趨勢與解決方案。此次論壇邀請全球策略夥伴包括 Qualcomm、Deloitte、Nagarro、台灣微軟、NXP、臻鼎科技（4958）及威剛科技（3260）等，以及業界重量級講者李開復、簡立峰、彭昭等人，分享邊緣運算突破性發展，並探索雲端與邊緣技術協同合作如何推動產業創新、促進應用落地實踐。

順應全球AI邊緣運算市場蓬勃發展的趨勢，研華於相隔 12年後強勢回歸COMPUTEX南港展覽館主會場，於一館及二館同步設立展區，展現前瞻Edge Computing & WISE Edge技術與應用成果。

研華於南港展覽館一館設立品牌館，以「邊緣智慧系統」、「邊緣協同與 AI Agent」和「關鍵產業應用」三大展示主軸，橫跨十大應用主題，從平台整合、邊緣運算到Edge AI服務，積極拓展智慧製造、智慧醫療、自主系統及機器人、視覺智慧、能源、環境及農業等重點領域，全面推動各產業的安全性、效率與智慧化升級；二館展區則聚焦智慧零售、智慧城市等AI驅動的智能服務應用領域，並首次在亞洲亮相Advantech-AURES解決方案，展示源自歐洲知名 POS 與自助服務產品，為零售及服務業注入智慧新動能。

5月20日至23日COMPUTEX展覽期間，研華亦將於一館攤位中舉辦多達 24 場主題講座，來自各大領域的產業領袖、技術專家與生態系夥伴現場交流，並透過YouTube全球同步直播，分享邊緣運算驅動產業升級和革新的關鍵。此外，研華嵌入式事業群總經理張家豪將於5月21日出席COMPUTEX Forum: Robotics and Edge AI，分享Edge AI 多元應用持續推進機器人應用的下一個里程碑，研華如何攜手生態系夥伴，共創產業新影響力。