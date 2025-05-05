新台幣狂升閃見29字頭 台積電第2季美元財測超標難度增

隨熱錢湧入，新台幣5日開盤又狂升，美元兌新台幣閃見29字頭，早盤美元兌新台幣一度來到29.54元，法人分析，目前新台幣兌美元急速升值，將使台積電（2330）第2季美元財測若要超標難度大增，若至季底新台幣快速升值趨勢不變，甚至可能僅接近低標。

台積電4月法說會上釋出展望顯示，台積電在美元兌新台幣32.5假設下，預估今年第2季美元營收介於284-292億美元，平均值季增近約13%。相關數據優於法人預估季增中個位數6%上下。毛利率57-59%，營益率47-49%。

不過近期美元兌新台幣來到29字頭附近，已較台積先前的假設出現9.2%的大幅落差，引發法人議論與分析。

有關匯率變動相關影響，台積日前已重申，已在最新年報章節6.2.4財務風險中相關說明：「美元對新台幣每貶值1%，會造成台積公司的營業利益率下降0.4個百分點」。

法人也分析，光是以5月初目前匯率來看，新台幣的升值估將使台積美元營收轉換出現大幅差異，若短期升值趨勢不變，以目前匯率初估台積美元營收轉換新台幣將出現700-864億元的高低標落差，新台幣營收變動不影響原先台積美元財測區間，不過新台幣匯率狂升將使台積美元營收要超越公司設定高標增添難度。

法人也指出，從匯率狂升來看，估對台積影響較大會是在營業利益率方面，而實際結算數字仍看財報季底實際匯率情況而定。

此外法人也紛紛出具報告分析，從過往十年來看，新台幣過去呈現升值趨勢至少六年期間半導體大廠普遍未有匯損，主要匯損衝擊預期會是外銷導向的品牌廠、工具機等零組件廠商，半導體大廠毛利率與不可替代性仍可應對外部不可控制的匯率風險，若細分半導體以IP廠商矽智財廠商，受匯率影響在半導體族群內最大且直接。