三家台灣非營利組織 獲 Google.org 亞太AI機會基金

根據亞洲公益創投協會（AVPN）最新報告指出，亞太區58%的民眾對 AI 的潛力感到期待，但只有15%曾接受過 AI相關的培訓，且大多數人並不知道有這類培訓的存在。凸顯Google旗下的慈善組織Google.org挹注1,500萬美元資助「亞太AI機會基金」，有迫切的需要；「我們的目標是協助這個區域的每個人，都能發揮AI所帶來的潛力」。

Google.org今天宣布基金第一階段資助的49個社會影響力組織，這些組織是由AVPN透過公開徵選選出，並獲得亞洲開發銀行（ADB）的支持。包括來自台灣的三個單位：財團法人開拓文教基金會推動「AI麻瓜共學團」，提升弱勢群體的AI素養；國立臺南大學專注於強化南台灣的AI技能培訓，建立教育創新生態；One-Forty 則透過母語教學，讓東南亞的移工學會運用AI的技能。

開拓文教基金會執行長蔡淑芳表示，透過Google.org亞太AI機會基金，打造「AI麻瓜共學團」這個開放共學的生態圈。夥伴們在此從AI新手變為種子講師，跨界協作，並將所學帶回各自的社群與角落。透過這種學員蛻變、帶動擴散的模式，能讓技術真正回應社會需求、成為更公平的力量。

國立臺南大學行政管理學系副教授兼EMBA執行長曾憲立指出，AI不該只屬於科技菁英，AI力量更能為資源相對有限的南台灣帶來改變。將從貼近需求的教學模式出發，打造南部AI教學樞紐，連結全球經驗，為地方注入AI轉型的新動能。

One-Forty創辦人陳凱翔表示，在AI的時代，語言與資源隔閡不該阻礙80萬東南亞移工參與技術革新。透過資金協助，One-Forty能結合十年的經驗，以母語教學、量身課程與學習社群，幫助移工善用AI。具備相關能力，不只安居台灣，更能返鄉帶動家鄉發展。

Google.org指出，亞太區擁有20億快速增長的勞動人口，而且語言、文化和經濟的背景極其多元；而獲得基金的這些組織，將會為最需要的人提供在地化AI培訓和資源從印度鄉村地區的「個人企業家」（solopreneurs）、新加坡的家事移工，到日本的身心障礙者以及他們的照護者。這些計畫包括針對各個在地市場量身打造、實際的AI應用，提供更用得上、更有效的培訓。這種目標明確的方法將有助於弭平現有AI相關勞動力發展的差距，確保沒有人會在這波浪潮中被遺漏。

Google.org也宣布，擴大「Google.org 亞太AI機會基金」，額外挹注1,200萬美元，希望協助更多勞工、小型企業和非營利組織在他們的社群中充分運用 AI，以適應不斷變化的就業市場，目標是為整個區域培訓72萬名勞工以及10萬家微型和中小微企業 。因研究顯示，許多中小微企業由於培訓機會有限、缺乏數位基礎設施以及財務資源受限，在發展AI技能時面臨困境。

另外還有200萬美元的款項挹注Infoxchange，用來為亞太區1萬家非營利組織提供AI培訓和工具，包括最近在「Google非營利服務」（Google for Nonprofits）中推出 Gemini 的相關功能。這會協助這些組織運用 AI 促進社會公益，並在他們的社群中創造正向的改變。