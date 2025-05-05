回應陸資疑雲 可成新加坡外資TIH再發聲明

可成（2474）新加坡外資TIH投資管理公司近期因參與可成董事改選提名4席董事（含1席一般董事3席獨董），再度遭檢舉中資一事，該外資5日早上再度發出聲明稿回應，以下為聲明稿全文：

可成新加坡外資TIH投資管理公司已經配合金管會查核，提供相關資料，惟對於金管會就同樣事項重覆進行查核，深盼主管機關金管會依法秉公辦理外，倘若僅因積極行使股東權，實踐股東行動主義，就遭金管會查核，此舉勢必形成寒蟬效應，更是開股東行動主義的倒車。

TIH強調，公司是外資機構法人，瓦山塔主基金有限公司、寶塔街有限公司兩者加起來的資產管理規模，超過30億美元，投資覆蓋多個亞洲國家逾20年，並已來台投資多年，投資多家台灣上市櫃公司甚至擔任多年獨立董事。近年來，全球興起「股東行動主義」，金管會更是戮力推廣股東行動主義，並推動多項相關措施，以促使上市櫃公司落實股東行動主義，其中行使股東提名權與提案權即為落實股東行動主義的重要事項。TIH等響應金管會的號召，在民國112年向可成就其112年股東常會行使提案權，不料，竟遭不肖人士誣指為假外資，當時金管會即來函進行相關查核，已經一一配合，提供相關資料予主管機關金管會後，並未認定有何不法事項。

但今年再次響應金管會號召，落實股東行動主義，向可成就114年股東常會行使股東提名權，金管會竟針對同樣事項再次來函查核，實不知金管會監理標準及尺度為何？是針對所有外資機構法人逐一進行查核？還是針對行使股東行動主義者進行查核？究竟有何客觀跡象或事證而有必要再次進行查核？倘若因積極行使股東權，就遭金管會查核，這在其他股東行動主義更活躍的市場如日本、韓國，從未發生過，豈非讓國際外資機構法人不敢行使股東行動主義，此舉勢必形成寒蟬效應，更是開股東行動主義的倒車。

此外，可成外資王亞倫更受亞洲公司治理協會（ACGA）邀請，於2024年年會擔任講者分享經驗，亞洲公司治理協會亦有報導可成在112年股東常會違法排除股東提案案例，更提到投保中心對於可成董事會拒絕納入股東提案至股東常會議程表達反對。而可成董事長洪水樹竟還表示：「如果不信任公司，就別投資」，這句話將股東行動主義者視為意圖干涉經營權的外來敵對勢力。然在鍥而不捨的努力下，可成遂不敢再次於113年股東常會違法排除TIH等合法股東提案，且獲得許多外資機構法人投下贊成票，其中台灣前三大外資持股機構之一的貝萊德（Blackrock）更出具報告表達支持TIH等提出股東提案，並認為該提案能促使管理層在資本配置決策方面提供更高的透明度。

對於金管會就同樣事項再次對TIH重覆進行查核，該外資表示仍積極配合金管會提供最終受益人個人相關資料，相較於兩年前並無明顯差異，深盼主管機關金管會依法秉公辦理。而對於最終受益人個人相關資料，牽涉不同國家相關個資法例，盼金管會應以最高標準保密，避免發生個人資料外洩情事。