GB300可能沿用前代架構 台廠「幾家歡樂幾家愁」

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
市場傳出，預定今年下半年量產的輝達最新GB300 AI伺服器架構可能沿用目前GB200設計，台廠「幾家歡樂幾家愁」。 路透
市場傳出，預定今年下半年量產的輝達最新GB300 AI伺服器架構可能沿用目前GB200設計，台廠「幾家歡樂幾家愁」。 路透

市場傳出，預定今年下半年量產的輝達最新GB300 AI伺服器架構可能沿用目前GB200設計，台廠「幾家歡樂幾家愁」。

原本盼望新商機的零組件業者，如水冷快接頭廠富世達、處理器插槽廠嘉澤等擴大出貨的期待恐落空。

不過，沿用舊架構，有利鴻海（2317）、廣達（2382）等伺服器組裝廠快速出貨，避免新架構初期良率不穩，導致出貨一再遞延的狀況發生。

根據外資說法，為方便維修更換，原本GB300將導入插槽設計，讓GPU、CPU的水冷板各自串接，GB300每個運算板（Compute Tray）使用12組快接頭，與兩個快接頭模組；但因插槽架構影響傳輸，因此GB300將改回與GB200架構相同設計。GB200設計為每個運算板使用四組快接頭，與兩個快接頭模組，而且GB200是沒有插槽設計。

伺服器 富世達

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