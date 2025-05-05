半導體指標廠匯損隱憂 恐侵蝕獲利

台灣半導體業者面臨美國開徵半導體關稅的不確定性之外，近期同步面臨新台幣大升的壓力夾擊，台積電（2330）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）等指標廠毛利率承壓，不利獲利表現。

以台積電為例，該公司於4月法說會釋出營運展望假設匯率美元兌新台幣基礎為32.8元，但新台幣匯率上周五（2日）飆升9.53角，創1993年統計以來、單日升值金額最高紀錄，終場收31.064元，與台積電釋出的匯率預估值價差高達逾5%，這5%的價差影響甚大。

台積電先前曾指出，該公司幾乎所有營收都以美元計價，隨著新台幣對美元匯率走強，對以新台幣表達的營收及獲利可能造成不利影響，預計新台幣兌美元每升值1%，會造成該公司營業利益率下降0.4個百分點。

聯電則評估，新台幣每升值1%，估計將影響該公司毛利率約0.4個百分點。日月光投控方面，公司預期，若新台幣升值1%，將使得毛利率下滑0.27個百分點。