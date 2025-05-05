半導體關稅寒蟬效應 業界怕多說多錯

全球半導體產業年產值高達近7,000億美元，突破1兆美元關卡指日可待，整個產業體系龐大，此次美國商務部針對半導體關稅議題邀集產業利害關係人提交意見，在提交意見截止日倒數三天，卻僅有十篇意見回覆，遠不如木材、銅課徵關稅議題回饋熱絡，業界直呼：「不可思議」。

美方徵求意見對象不限於相關企業主，只要是涉及關稅可能影響的利害關係人均可提交意見，晶片業產值龐大，牽涉的供應鏈與利害關係人眾多，如今美方針對半導體關稅的公眾意見調查乏人問津，透露「絕大多數半導體產業利害關係人放棄陳述意見且不願表態，就等川普拍板」。

不具名的半導體業高層分析，這次美國針對半導體關稅公開徵求意見，反應冷清，也可能是絕大多數半導體業者擔心「說愈多會惹上更多麻煩事」，畢竟川普先前已經表態開徵半導體關稅的決心，若業者執意反對甚至上傳意見至美國商務部，「不就等於直接和川普對槓、自找麻煩？」，因而掀起寒蟬效應，「就等川普自己說」。