美超微 推AI運算租賃

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

超微攜手台灣代理商全球儀器（GIT）推出AI運算租賃方案，提供有小規模建置需求的企業客戶，以「散租」租用，以提升生產效率及競爭力。

美超微台灣區Edge  Computing業務總經理曾仁德表示，加速AI落地應用，攜手GIT與工業自動化大廠康耐視，並獲得台積電（2330）助力，打造全台唯一「散租」算力服務。

曾仁德表示，AI技術快速發展，企業營運的硬體需求和軟體應用增加。在應用層面，若將AI導入至生產線，可幫助工廠提升產量、降低生產成本及提升品質，但AI算力模型建置成本不低，公司攜手代理商推出「散租」模式，搶攻台灣GPU租用商機。

GIT副總經理王信翔表示，透過提供「AI運算租賃方案」來幫助企業客戶提升生產效率，企業客戶可透過此模式向美超微租用高效能的計算資源以滿足其運算需求，且無需購置昂貴的設備，目前租用GPU的費用是每小時428美元，企業可根據需求選擇租用的時間和計算能力，以降低初期投入成本。

王信翔指出，提供計算資源的服務商，能夠透過評估客戶需求，設計適合的解決方案，從而增強客戶經營的靈活性。

為吸引更多客戶，由GIT額外提供客戶初期的設計和自動化服務，確保客戶迅速投入使用。

這種租賃模式的興起，反映出企業數位轉型的需求，而客戶也能透過分階段的投資與租賃計劃，大幅降低成本，提升運作效率。

AI 超微

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