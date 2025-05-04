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中華電信攜手戴資穎 守護生物多樣性、共築永續生態圈

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信簡志誠董事長（右六）、中華電信永續大使戴資穎（右五）、中華電信林榮賜總經理（右四）及農業部林業保育署張岱副署長（左四）出席中華電信舉辦「永續精采 與戴前行」植樹造林活動。中華電信/提高
中華電信簡志誠董事長（右六）、中華電信永續大使戴資穎（右五）、中華電信林榮賜總經理（右四）及農業部林業保育署張岱副署長（左四）出席中華電信舉辦「永續精采 與戴前行」植樹造林活動。中華電信/提高

中華電信（2412）指出，長期致力ESG永續發展，4日再度攜手臺灣羽球天后、中華電信永續發展傳播大使戴資穎於嘉義縣布袋鎮舉行「永續精采 與戴前行」植樹造林活動，一齊種下樹木護地球，此次將於布袋海岸栽種1,800株海岸防風林木，以實際行動落實環境生態保護，邁向8年15萬棵樹造林復育計畫，展現守護臺灣生態的堅定承諾。

中華電信表示，八年15萬棵造林復育永續計畫，迄今已種植38.14公頃造林面積，超過77,139棵樹木。此次前進嘉義縣布袋鎮西南隅的好美里1920號飛砂防止保安林，以臺灣原生樹種為優先考量，於木麻黃及水黃皮林下進行景觀複層林的營造，選取誘蝶及誘鳥的樹種進行栽植，包含臺灣海桐、苦檻藍、草海桐、臺灣海棗等共計1,800株苗木。在保護海岸林生態及水土保持的同時，提升景觀遊憩的價值。

中華電信董事長簡志誠今日赴布袋海岸，與農業部林業及自然保育署副署長張岱、嘉義縣副縣長劉培東、農業部林業及自然保育署嘉義分署長李定忠、農業部林業及自然保育署森林產業組李志珉組長、森林管理組范家翔組長、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景管理處處長徐振能、好美里里長蘇元勳、好美社區發展協會蔡信能理事長、好美國小蔡瑞芳校長、教師、學童等貴賓們親手種下第一批樹苗。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信推動綠色低碳永續的腳步從未停歇，持續與林業暨自然保育署和中華電信永續大使戴資穎，深入台灣各鄉鎮從高山林地到沿海地區造林，復育環境、維護生物多樣性，也投入大規模企業志工透過淨灘、淨山等行動，為守護地球環境貢獻一己之力。

中華電信 戴資穎 林業 生態

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