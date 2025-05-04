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友達第1季轉虧為盈優於預期 但法人保守看下半年

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

友達（2409）公布第1季財報，營收721億元，優於市場共識，毛利率及營利率12.2%、1.6%，也優於市場預期，同時，在業外挹注33.5億元下，使淨利32.9億元，由虧轉盈，不過，法人機構保守看待下半年需求。

分析師表示，友達第1季營收優預期來自於三產品線呈季增，Display中TV受惠存貨回補、大陸以舊換新政策，IT部分客戶因關稅提早拉貨；Mobility則因高附加價值出貨及海外銷售增加；Vertical solution因工商面板與智慧場域持續回溫。營收及組合較佳使毛利率優預期，加上費用控管至10.6%；業外貢獻主要來自於出售子公司晶材資產18億元、市價認列一次性利益12億元。

不過，觀察友達直與間接銷往美國約占營收10~15%（直接約2%），加上TV與車用客戶可走墨西哥出貨（USMCA協定），但IT多由中國出貨因此短期有急拉效應，然而中長期產生的通膨將影響終端需求。此外，公司在Mobility中首次取得大型車廠HMI訂單、Micro LED逐漸成熟、Vertical solution中與元太（8069）合作大電子紙模組產線為此二部門未來呈雙位數年複合成長的重要支柱。

而2025資本支出在300億元內，折舊300億元，兩者未來趨勢逐年向下的方向不變。保守預估今年下半年關稅影響，可能會造成虧損。

友達 毛利率 營收

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