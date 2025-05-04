Computex聚焦機器人等3主題 AI巨頭黃仁勳獨挑大梁

2025年Computex將於5月20日至23日登場，聚焦智慧運算和機器人等3大主題。隨著英特爾前執行長季辛格退休，超微董事長暨執行長蘇姿丰因行程安排缺席，去年AI三巨頭同時現身展場較勁的盛況將成為歷史，今年將由輝達執行長黃仁勳獨挑大梁。

英特爾新任執行長陳立武於3月上任後，電腦展期間將首度以英特爾執行長身分來台，雖然不會在Computex發表主題演講；不過，他將親自參加英特爾在台40週年晚宴，與供應鏈夥伴會面；陳立武對英特爾未來的擘劃，以及如何鞏固筆記型電腦市場版圖、在AI伺服器領域開疆闢土，將是展場外的科技產業亮點。

今年Computex以「AI Next」為主題，聚焦在智慧運算和機器人、次世代科技、未來移動3大主題。將由AI教主黃仁勳5月19日在台北流行音樂中心發表主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破，為電腦展活動揭開序幕。

AI市場近期浮現雜音，尤其中國DeepSeek推出低成本AI模型，引發市場對於AI硬體投資需求疑慮升高；不過3月舉行的輝達GTC大會依然盛況空前，預料黃仁勳在Computex的主題演講將再次掀起旋風。

Computex今年的主題演講講者陣容，與去年相較少了蘇姿丰、季辛格、美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後及台達研究院院長闕志克，不過高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、聯發科執行長蔡力行依然熱情參與。

恩智浦（NXP）執行副總裁辛里希森（Jens Hinrichsen）將接替執行副總裁暨技術長芮吉（Lars Reger），鴻海集團董事長劉揚偉也將現身電腦展，接力發表主題演講，議題都圍繞AI產業應用及解決方案。

不具名產業專家分析指出，英特爾近年營運面臨空前危機，在AI伺服器方面，遭受輝達（NVIDIA）和超微（AMD）夾擊，筆記型電腦領域也有AMD緊追在後的壓力。

專家表示，隨著季辛格退休，陳立武接任英特爾執行長後，接連展開整頓措施。不僅近期傳出將展開裁員，也任命英特爾負責華碩全球業務的團隊主管莊蓓瑜擔任英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理，陳立武這次來台固樁意味濃厚，其動向將是一大焦點。

Computex延續去年熱度不墜，據主辦單位之一的外貿協會統計，今年共有近1400家海內外科技廠商參加，使用4800個攤位，展示面積達8萬平方公尺，聚焦智慧運算和機器人、次世代科技、未來移動3大主題。

在展區規劃上，Computex今年將新增AI服務技術區、機器人與無人機區、智慧商業服務解決方案區、系統及解決方案區及電競產品應用區等展區。Computex將匯聚AI供應鏈上、中、下游至應用面的科技廠，將再度成為全球科技業矚目的焦點。