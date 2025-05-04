台積電、環球晶海外廠 先面臨成本陣痛期

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

投資美國製造，雖然產能地域多元化，就近因應客戶需求，不過不論是台積電（2330）或環球晶（6488），初期都要面對成本較高議題，需要度過折舊攤提帶來的毛利率稀釋情形，可說是先苦後甘。

台積電第2季毛利率估計中位數為58％，低於首季58.8％，主因美國亞利桑那州晶圓廠開始量產導致的利潤稀釋。該公司估計，隨日本熊本與亞利桑那州晶圓廠產能進一步提升，海外晶圓廠對全年的影響將變得更明顯，預測對2025年全年利潤稀釋影響約2％至3％。

台積電也說，在全球破碎化環境，包含該公司及所有其他半導體製造業者在內，海外晶圓廠成本都更高。其擴大在亞利桑那州投資，預測未來五年因海外晶圓廠量產所致的毛利率稀釋，初期影響約每年2％至3％，後期則擴大為3％至4％。

環球晶的德州新廠是美國首座12吋矽晶圓廠。該公司去年獲利表現較差，主要原因之一便是興建新廠帶來的折舊攤提增加。

台積電 晶圓廠 美國

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