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緯創醫學攜台北101做公益 外骨骼機器人前進基隆醫院

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
緯創醫學宣布啟動「一馬當先Keeogo捐贈計畫」。圖為衛福部基隆醫院院長林三齊（左一）、台北金融大樓(股)公司董事長賈永婕（左三）、緯創醫學董事長黃俊東（右三）、梯詁股份有限公司董事長許永政（右二）。圖／緯創提供
緯創醫學宣布啟動「一馬當先Keeogo捐贈計畫」。圖為衛福部基隆醫院院長林三齊（左一）、台北金融大樓(股)公司董事長賈永婕（左三）、緯創醫學董事長黃俊東（右三）、梯詁股份有限公司董事長許永政（右二）。圖／緯創提供

緯創醫學科技董事長黃俊東今日指出，緯創醫學長期致力於醫療科技研發，推動智慧醫療邁向新里程。秉持造福社會的信念 ，今天偕同台北101董事長賈永婕，共同捐贈衛福部基隆醫院一套由緯創醫學自主研發製造的下肢外骨骼機器人「啟而走Keeogo」，為當地行動不便患者帶來嶄新的復健契機。

黃俊東解釋，緯創醫學研發的「啟而走Keeogo」下肢外骨骼機器人，自2019年在台灣上市以來，便以輕量化及全功能化備受矚目。全機僅重6.8公斤，配備先進感測系統，能協助患者完成行走、上下樓梯等多元的動作輔助。

目前該產品已獲多家醫學中心及大型醫療院所肯定，包括台北榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、花蓮慈濟醫院與馬偕醫院等。至2025年3月止，台灣已有35間醫療院所與大學投入使用，且行銷版圖跨及美國、加拿大、東南亞、中國大陸及中東地區。

黃俊東說，「藉由醫療科技的力量，能夠幫助行動不便的患者重拾行動力，進而提升生活品質，這是緯創醫學的初衷與責任。本次特別選擇在公益馬拉松賽事中舉行捐贈儀式，期望拋磚引玉，讓台灣各地都能受惠於先進醫療科技。」

衛福部基隆醫院院長林三齊今日則感謝緯創醫學與相關單位的支持，表示將善用這套先進設備，由醫療團隊與15位專業物理治療師投入培訓與臨床應用，讓基隆地區患者不必遠赴外地，即能享受高科技復健服務。

為促進全台智慧醫療普及化，緯創醫學宣布啟動「一馬當先 Keeogo 捐贈計畫」，號召各界善心人士與企業攜手推動，目標2025年於全台22縣市全面布建AI智能外骨骼機器人，讓城市、鄉鎮、離島每一位有需求的患者都能受益，逐步實現健康台灣的願景。

機器人 緯創

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