響應賈永婕號召 緯創醫學捐「外骨骼機器人」給基隆醫院

代工大廠緯創（3231）旗下高階智慧醫療器材製造商緯創醫學3日宣布，團隊長期致力於醫療科技研發，推動智慧醫療邁向新里程，多年來也持續透過旗下開發的各種智慧醫療設備來造福社會，而近日公司在董事長黃俊東的帶領之下，現身2025年台北101公益垂直馬拉松活動，並響應「防疫女神」台北101董事長賈永婕的大力號召，共同捐贈衛福部基隆醫院一套由緯創醫學自主研發製造的下肢外骨骼機器人「啟而走 Keeogo」，為當地行動不便患者帶來嶄新的復健契機。

據悉，緯創醫學自研「啟而走 Keeogo」下肢外骨骼機器人，自2019年在台灣上市以來，便以輕量化及全功能化備受矚目。全機僅重6.8公斤，配備先進感測系統，能協助患者完成行走、上下樓梯等多元的動作輔助。該產品已獲多家醫學中心及大型醫療院所肯定，包括臺北榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、花蓮慈濟醫院與馬偕醫院等。至2025年3月止，台灣已有35間醫療院所與大學投入使用，且行銷版圖跨及美國、加拿大、東南亞、中國大陸及中東地區。

黃俊東董事長表示，團隊這次也攜手台北101董座賈永婕的號召，一起來做公益，也希望藉由提供更可靠的「醫療科技力量」，為更多行動不便的患者確實的提供支持，並藉此幫助他們重拾行動力，進而提升生活品質，這是緯創醫學的初衷與責任。而本次團隊也特別選擇在公益馬拉松賽事中舉行捐贈儀式，也是希望能透過這個機會來拋磚引玉，讓台灣各地都能受惠於先進醫療科技。

衛福部基隆醫院林三齊院長則感謝緯創醫學與相關單位的支持，表示將善用這套先進設備，由醫療團隊與15位專業物理治療師投入培訓與臨床應用，讓基隆地區患者不必遠赴外地，即能享受高科技復健服務。為促進全台智慧醫療普及化，緯創醫學宣布啟動「一馬當先 Keeogo 捐贈計畫」，號召各界善心人士與企業攜手推動，目標2025年於全台22縣市全面布建 AI 智能外骨骼機器人，讓城市、鄉鎮、離島每一位有需求的患者都能受益，逐步實現健康台灣的願景。