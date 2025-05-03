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東元擬進軍無人機動力模組 攻北美東南亞AI中心

中央社／ 台北3日電

電機大廠東元董事長利明献表示，今年持續推動綠色能源與電氣化，規劃進軍無人機、電動摩托車等動力模組供應鏈，今年積極布局北美和東南亞市場，鎖定人工智慧（AI）資料數據中心業務。

東元將於6月3日舉行股東會，展望今年營運，利明献透過股東報告書指出，全球經濟受到貿易戰及地緣政治影響，不確定性仍高，掌握綠色能源與電氣化商機，推動符合企業社會責任（ESG）及節能減排產品，爭取並布局重點發展區域，確保營收成長動能。

在綠色能源，利明献指出，東元持續布局智慧電網建設、積極參與台電強韌電網計畫；並擴充綠能整合風光儲能方案，此外推動燃料電池、加氫站工程及製氫設備應用等氫能技術，並投資虛擬電廠和拓展售電業務，

東元說明，2024年第4季取得北美製氫廠設備近400萬美元訂單，也發展氫燃料電池熱電共生系統方案200千瓦（kw），可供醫院或旅館用電及供暖使用。

在載具電氣化，利明献表示，東元發展商用車動力系統與充電設備，規劃進軍無人機、電動摩托車等動力模組供應鏈。在工業電氣化，東元轉型工業電氣化整合商，擴大北美及台灣的變壓器業務。

東元說明，2024年併購伸昌電機並與印尼SINTRA策略聯盟，切入全球變壓器市場，去年第4季開始挹注營收。北美電動車充電樁快充產線已完工，電動車在印度取得600輛電動巴士直驅動力系統訂單，相關產線持續建置。在台灣，達成電動巴士動力系統市場出貨700輛目標。

今年東元積極布局北美和東南亞市場，利明献指出，北美市場鎖定人工智慧（AI）資料數據中心及新能源領域；在東南亞透過併購建立工程團隊，拓展資料數據中心工程承攬業務以及全方位解決方案。

在節能減碳，東元指出，持續朝向2030年達成「十年減排50%」營運減排目標，在全球廠區擴建太陽能發電設施，2024年完成美國與中國廠5.3百萬瓦（MW）太陽能容量建置，累計全球已完成15.046MW建置。

東元 東南亞

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