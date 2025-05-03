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台幣強升 重擊科技廠獲利…大立光業外恐有匯兌損失

經濟日報／ 記者劉芳妙吳凱中尹慧中／台北報導
若本季匯率強升破31元大關，大立光業外恐承受匯兌損失。聯合報系資料照
若本季匯率強升破31元大關，大立光業外恐承受匯兌損失。聯合報系資料照

新台幣對美元匯率飆升，以昨（2）日最高觸及30.77元，外界預期，若新台幣走勢升幅不變，對本季以出口為主的科技廠業外收益將是一大重擊，以手機鏡頭龍頭大立光（3008）為例，首季業外仍有匯兌收益4.34億元，若本季匯率強升破31元大關，大立光業外恐承受匯兌損失。

新台幣近期走勢驚人強勁，以出口為主的電子大廠不但回吐首季匯兌利益，且將承受可觀匯損，侵蝕本業獲利與毛利率。去年新台幣兌美元在33元左右時，大立光去年全年稅後純益259.15億元，年增45%，為歷史次高，每股純益（EPS）194.17元；其中來自業外匯兌利益高達34.29億元，依股本13.34億元估計，貢獻每股獲利25.7元。大立光昨日不評論匯率對獲利影響。

新台幣匯率對科技大廠影響
新台幣匯率對科技大廠影響

短期間新台幣由4月30日兌1美元為32.017元，快速升值到昨日31.064元，台積電在4月法說會釋出展望時，假設匯率美元兌新台幣基礎為32.5元，目前已出現約4.6%的巨大差異。台積電昨日指出，在年報財務風險中相關說明，美元對新台幣每貶值1%，將使台積電營業利益率下降0.4個百分點。台積電以每季底結算為準，最終仍以6月底匯率為主。

針對新台幣強升對品牌廠的影響，外資曾分析，品牌廠如宏碁與華碩等，因產品銷往世界各國，營收計價貨幣多元分散，加上以美元計價成本金額較高，反可能因美元轉弱而獲利。

宏碁昨日回應，一直都有匯率風險管理相關措施，持續關注全球各地市場經濟動態變化。華碩昨日未回應，但華碩先前談到外匯時指出，因為收取貨幣包括歐元、日圓和人民幣，會在不同貨幣間做調節與平衡，盡量達到避險效果。

以鴻海為首的大型電子代工廠，普遍為美系客戶，業務以美元計價，新台幣升值可能會侵蝕代工廠營運表現，鴻海昨日不回應匯率議題，不過本土法人曾預估，對OEM/ODM廠商而言，利用應收及應付帳款可達到自然避險，預計新台幣升值1%，對營業利益率影響約0.2個百分點。

台積電 新台幣

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