日月光子公司 砸3億買進台積電股票
台積電（2330）近期股價跌深反彈，逢低加碼買盤力挺，封測龍頭日月光投控昨（2）日公告子公司台灣福雷電買進台積電現股與美國存託憑證（ADR）逾3億元，加權平均後每股平均為967.12元。日月光投控為台積電重要合作夥伴，買進台積電股票，外界認為是逢低加碼的關鍵指標。
日月光投控公告，福雷電買進時間為3月14日至5月2日。共買進台積電普通股303張與ADR 1,512股，共計為310,560股，普通股價格每股新台幣970.05元、ADR為130.815美元（約當新台幣4,247.56元），統計交易金額為普通股新台幣2億9,392萬6,000元、ADR為19萬7,792.28美元（約新台幣642萬2,315元），共計新台幣3億34萬8,315元，加權平均每股交易金額新台幣967.12元。
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