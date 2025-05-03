蘋果代工廠擴大越南、印度產能

蘋果執行長庫克宣布是台積電美國廠最大客戶，確定美國新廠首批產能如市場傳言，已全數由大客戶包下，激勵台積電（2330）昨（2）日股價反彈上漲，終場收950元，市值回升至24.64兆元。

蘋果是台積電先進製程最大客戶，蘋果推動Apple Silicon以來將自行研發晶片應用在多項產品，M系列晶片已經換下英特爾晶片，5G數據機晶片C1正式浮上檯面，導入iPhone 16e，採用台積電5奈米家族的N4P製程，業界預料後續晶片產品持續由台積電操刀。

執行長庫克證實將由印度生產銷往美國的iPhone，也透露其他包括MacBook、iPad、Apple Watch及AirPods等產品將來自越南，減少中國大陸出貨量，主力的鴻海、廣達正積極增加相關地區產能。印度iPhone主要由鴻海及印度當地塔塔集團生產，鴻海為主力代工，業界評估，蘋果擴產印度將由鴻海負責，但短時間要擴大產能，恐怕有一定程度挑戰，主要是在印度擴產速度無法像中國大陸般迅速。

廣達為蘋果MacBook主要代工廠，去年下半年越南新廠已加入量產行列，越南未來將成為大陸以外最大筆電生產據點。