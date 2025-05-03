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蘋果供應鏈策略大調整 庫克：將向台積買數千萬顆CPU

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蘋果執行長庫克在公布上季財報的財報說明會上，公布供應鏈調整計畫。美聯社
蘋果執行長庫克在公布上季財報的財報說明會上，公布供應鏈調整計畫。美聯社

蘋果執行長庫克在公布上季財報的財報說明會上，公布供應鏈調整計畫。計劃在美國12個州採購超過190億顆晶片用於其裝置，從台積電（2330）的亞利桑那州晶圓廠購買「數千萬顆」處理器晶片，是「亞利桑那計畫最大、也是第一家客戶」；也將把多數美國銷售的iPhone來源改為印度，減少中國大陸產量。

庫克證實，蘋果將進一步把在美國銷售的iPhone轉移到印度生產，減少中國大陸產量，「我們的供應鏈很複雜，供應鏈總會有風險」。

蘋果財報重點
蘋果財報重點

他說，上季有50%的美國銷售iPhone來自目前智慧手機免關稅的印度，這個比率將會提高，本季美國銷售的多數iPhone將來自印度，其餘來自被課徵20%關稅的中國大陸，Apple Watch和AirPods將大多來自被課徵10%關稅的越南，蘋果從中國大陸進口的部分配件，仍將面臨最高的145%關稅。

庫克首度公布美國關稅將讓本季成本增加9億美元（約新台幣290億元），強調「這個估算不該被用於預測未來幾季，因為有一些嘉惠本季的特定獨特因素」。

被問到價格與成本居高不下的問題時，庫克並未正面回答，只說，「在價格方面，我們今天沒有要宣布的事項，我只會說營運團隊在優化供應鏈和庫存的成就不可思議，顯然我們將繼續維持相同水準」。

庫克首度評論美國總統川普加徵關稅對蘋果事業的影響，表示「上季影響有限」，他也沒看到消費者趕在關稅生效前搶買蘋果裝置的證據，「若觀察上季，我們不認為有看到明顯證據顯示需求因為關稅而大幅提前」，「觀察通路庫存，從上季初到上季末，單位通路庫存都很相似，不只是iPhone如此，我們的產品平衡也都是如此」。

被問到關稅可能對蘋果事業造成的影響，庫克只說「不想預測未來，因為不確定關稅會怎麼發展」，「非常難預測6月後的情勢」。

美國 關稅

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