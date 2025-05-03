庫克：iPhone處理器晶片 向台積美廠採購

蘋果執行長庫克首度透露美國關稅衝擊預估及供應鏈調整計畫，暗示今年將向台積電美國晶圓廠採購「數千萬顆」處理器晶片，把多數美國銷售的iPhone來源改為印度，減少中國大陸產量。

蘋果在台灣時間周五凌晨舉行財報電話會議，庫克指出，美國關稅將讓蘋果本季成本增加九億美元。他也證實，蘋果將進一步把在美國銷售的iPhone轉移到印度生產，減少中國大陸產量，「我們的供應鏈很複雜，供應鏈總會有風險」。

庫克說，上季有百分之五十的美國銷售iPhone都來自目前智慧手機免被課徵關稅的印度，這個比率將會提高。蘋果也計畫在美國十二個州採購超過一百九十億顆晶片用於其裝置，今年將從台積電的亞利桑那州晶圓廠購買「數千萬顆」處理器晶片，「我們一直在台積電的亞利桑那計畫扮演關鍵角色，是該計畫的最大、也是第一家客戶」。