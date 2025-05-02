智崴插旗中東市場有斬獲 與沙國企業簽體感設備合約

體感設備廠智崴今天發布重大訊息宣布，與沙烏地阿拉伯某公司簽訂2套體感模擬遊樂設備合約，將貢獻未來營收、提高獲利。

智崴集團發布新聞稿指出，沙烏地阿拉伯積極發展娛樂產業，由政府提出的「願景Vision 2030」計畫特別強化旅遊、娛樂與文化產業，以減少對石油收入的依賴。

智崴表示，「願景Vision 2030」計畫其中一個重要策略，是打造大型娛樂與觀光項目，以吸引國際遊客並創造就業機會。在這個願景下，沙烏地阿拉伯啟動多個超大型項目，計畫在境內興建20座娛樂設施、50家戲院和2座大型主題樂園和1座水樂園。智崴已獲得第一個標案，未來會積極參與新遊樂設施建設的機會。

智崴指出，其他中東國家也同時積極推動體感娛樂的建設，中東地區的娛樂產業將迎來高度發展，市場需求巨大。