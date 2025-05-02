快訊

美股早盤／4月就業優於預期 道瓊大漲450點、台積電ADR跳漲3%

「前所未有的寒蟬效應」競選小物案管家失聯通緝 傅崐萁發聲抗議

智利地牛翻身！發生規模7.5強震 民眾震撼、當局發布海嘯警報

智崴插旗中東市場有斬獲 與沙國企業簽體感設備合約

中央社／ 台北2日電
智崴董事長歐陽志宏。記者吳凱中／攝影
智崴董事長歐陽志宏。記者吳凱中／攝影

體感設備廠智崴今天發布重大訊息宣布，與沙烏地阿拉伯某公司簽訂2套體感模擬遊樂設備合約，將貢獻未來營收、提高獲利。

智崴集團發布新聞稿指出，沙烏地阿拉伯積極發展娛樂產業，由政府提出的「願景Vision 2030」計畫特別強化旅遊、娛樂與文化產業，以減少對石油收入的依賴。

智崴表示，「願景Vision 2030」計畫其中一個重要策略，是打造大型娛樂與觀光項目，以吸引國際遊客並創造就業機會。在這個願景下，沙烏地阿拉伯啟動多個超大型項目，計畫在境內興建20座娛樂設施、50家戲院和2座大型主題樂園和1座水樂園。智崴已獲得第一個標案，未來會積極參與新遊樂設施建設的機會。

智崴指出，其他中東國家也同時積極推動體感娛樂的建設，中東地區的娛樂產業將迎來高度發展，市場需求巨大。

中東 智崴 沙烏地阿拉伯 願景

延伸閱讀

瓊斯盃／彰化體育館下陷 女子組北返與男子組雙北開打

油價一度跌破60美元

BMW揭示Panoramic iDrive全景沉浸式智能座艙！新世代Operating System X作業系統上海車展正式亮相

影／衝上54度陡坡、展現品牌全新電控系統！BMW Vision Driving Experience上海品牌之夜大顯身手

相關新聞

面對新台幣急升浪潮 半導廠「未做報價調整」緊盯匯率

新台幣大幅升值，多數半導體廠表示，因對外接單多數採美元計價，目前並未因匯率波動調整對外報價，但會緊盯美元與新台幣匯率波動...

智崴插旗中東市場有斬獲 與沙國企業簽體感設備合約

體感設備廠智崴今天發布重大訊息宣布，與沙烏地阿拉伯某公司簽訂2套體感模擬遊樂設備合約，將貢獻未來營收、提高獲利

新台幣狂升 代工廠採自然避險降低美元部位因應

新台幣兌美元匯率今天收盤飆升9.53角，恐影響外銷業者獲利。電腦品牌廠表示，一直都有匯率風險管理相關措施；代工業者採取自...

志聖交易所評鑑公司治理大躍進 強化ESG跟著客戶成長

志聖（2467）近期獲得交易所評鑑公司治理排名大幅躍進，公司提到，持續強化ESG跟著客戶群成長。

新台幣飆升 台積電：升值1%影響營益率0.4個百分點

新台幣兌美元匯率今天收在31.064元，強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，創2002年統計以來單日最大升幅。晶圓...

愛普將在3000萬美元額度內增資美國公司

記憶體IC設計公司愛普*（6531）2日董事會通過第1季財報，第1季歸屬母公司淨利3.31億元，季減34%、年減11.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。