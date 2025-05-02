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新台幣狂升 代工廠採自然避險降低美元部位因應

中央社／ 台北2日電
宏碁。記者吳康瑋／攝影
宏碁。記者吳康瑋／攝影

新台幣美元匯率今天收盤飆升9.53角，恐影響外銷業者獲利。電腦品牌廠表示，一直都有匯率風險管理相關措施；代工業者採取自然避險，並考慮降低美元部位因應，大立光則討論是否分散持有外幣的幣別。

電腦品牌廠宏碁對中央社記者表示，宏碁一直都有匯率風險管理的相關措施，也會持續關注全球各地市場經濟動態變化。

筆記型電腦代工廠仁寶指出，採資產負債自然避險，若有多餘的美元部位，會儘量降低部位因應。

代工廠和碩表示，一直以來都會關注國際匯率市場走勢，並適時調整各幣別管理策略，以降低匯率變動的影響。

人工智慧（AI）伺服器代工廠英業達指出，因為各廠區有各種不同國家的幣別，匯率的影響不只有美元單一因素，還有人民幣及捷克、墨西哥等幣別，等財報公布後才會有詳細數字。

另一家AI伺服器代工廠緯創說，在匯率避險做的不錯，短期沒有影響。

光學元件廠方面，以大立光為例，去年第4季因新台幣貶值，意外獲得15.8億元匯兌收益，光是這筆就為每股盈餘貢獻11.8元，今年第1季新台幣走升，仍有4.3億元匯兌收益，但明顯減少；業界分析，如果新台幣繼續升值，勢必影響獲利。

大立光目前並未對此發表意見，針對大立光現有美元部位，是否會分散幣別，大立光董事長林恩平先前在法說會上表示，有在討論。

大立光 宏碁 新台幣 美元匯率

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