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志聖交易所評鑑公司治理大躍進 強化ESG跟著客戶成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
PCB半導體設備商志聖董座梁茂生（右）與總經理梁又文。記者尹慧中攝影
PCB半導體設備商志聖董座梁茂生（右）與總經理梁又文。記者尹慧中攝影

志聖（2467）近期獲得交易所評鑑公司治理排名大幅躍進，公司提到，持續強化ESG跟著客戶群成長。

依據交易所說明上市公司志聖，這屆評鑑較上屆大幅躍進5個級距，從原本的81-100%的末段班，進入6-20%級距。

志聖提到，公司長期致力於 ESG，特別是S 部分因著本身是高潔淨產業，E的部分接下來會跟著半導體晶圓代工龍頭廠等領先客戶的永續環境roadmap當目標。至於G的部分由於本身屬於家族企業，更會在治理結構上加強。

志聖工業董事長梁茂生。記者尹慧中攝影
志聖工業董事長梁茂生。記者尹慧中攝影

ESG 志聖 晶圓代工

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