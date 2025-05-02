志聖交易所評鑑公司治理大躍進 強化ESG跟著客戶成長

志聖（2467）近期獲得交易所評鑑公司治理排名大幅躍進，公司提到，持續強化ESG跟著客戶群成長。

依據交易所說明上市公司志聖，這屆評鑑較上屆大幅躍進5個級距，從原本的81-100%的末段班，進入6-20%級距。