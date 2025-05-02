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愛普將在3000萬美元額度內增資美國公司
記憶體IC設計公司愛普*（6531）2日董事會通過第1季財報，第1季歸屬母公司淨利3.31億元，季減34%、年減11.2%，是近兩年來低點，每股純益2.04元。愛普並決定在3,000萬美元額度內，增資美國子公司AP Memory Corp，預計在5月6日舉辦線上法說會。
愛普第1季營收9.74億元，季減20%，年增30%，營業利益1.75億元，季減49.7%，年增65%，歸屬母公司淨利3.31億元，每股純益2.04元。
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