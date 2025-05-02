快訊

競選小物案傅崐萁管家失聯通緝！ 律師涉藏匿人犯50萬交保

遭控「過河拆橋」！詹姆士聲明逆轉風向 王鈞嘆：不需搞到這麼難看

逢低加碼？日月光投控子公司大買台積電與ADR逾3億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
日月光外觀。圖／聯合報系資料照片
日月光外觀。圖／聯合報系資料照片

日月光投控（3711）今日代子公司台灣福雷電子(股)公司公告取得台灣積體電路(股)公司普通股及美國存託憑證（ADR）逾3億元。取得或處分之具體目的：投資有價證券。

日月光投控公告，子公司台灣福雷電子(股)取得台灣積體電路(股)公司普通股(以下簡稱普通股)及美國存託憑證(以下簡稱ADR)，交易日期：114/3/14~114/5/2。

日月光投控公告，交易數量、每單位價格及交易總金額：交易數量：普通股303,000股與ADR 1,512股，共計為310,560股每單位價格：普通股新台幣970.05元與ADR美金130.815元(約當新台幣4,247.56元) ，交易總金額：普通股新台幣293,926,000元與ADR美金197,792.28元(約當新台幣6,422,315元)，共計新台幣3億34萬8,315元。

日月光投控公告，相關交易每股交易金額新台幣967.12元係由普通股303,000股(每單位價格新台幣970.05元)與ADR 1,512股(每股單位價格折合新台幣4,247.56元)加權平均而得，董事會通過日期為民國114年2月21日及4月29日。

ADR 新台幣 日月光

延伸閱讀

AI支出強勢拉抬 大摩喊進台積電：預期股價將迅速反彈

新台幣匯率狂飆 陸行之預測分析師要開始做一事

AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰

台股早盤漲逾300點 台積電開盤大漲30元

相關新聞

面對新台幣急升浪潮 半導廠「未做報價調整」緊盯匯率

新台幣大幅升值，多數半導體廠表示，因對外接單多數採美元計價，目前並未因匯率波動調整對外報價，但會緊盯美元與新台幣匯率波動...

智崴插旗中東市場有斬獲 與沙國企業簽體感設備合約

體感設備廠智崴今天發布重大訊息宣布，與沙烏地阿拉伯某公司簽訂2套體感模擬遊樂設備合約，將貢獻未來營收、提高獲利

新台幣狂升 代工廠採自然避險降低美元部位因應

新台幣兌美元匯率今天收盤飆升9.53角，恐影響外銷業者獲利。電腦品牌廠表示，一直都有匯率風險管理相關措施；代工業者採取自...

股本雖膨脹 銳澤首季EPS仍1.96元

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤今（2）日公布2025年第1季財報，第1季合併營收5億元，年增近30%，改寫歷...

志聖交易所評鑑公司治理大躍進 強化ESG跟著客戶成長

志聖（2467）近期獲得交易所評鑑公司治理排名大幅躍進，公司提到，持續強化ESG跟著客戶群成長。

廣明發2元現金股利 母公司廣達1.65億元順利入袋

代工大廠廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）股利到帳！團隊近年全力衝刺機器人業務，並透過子公司達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。