逢低加碼？日月光投控子公司大買台積電與ADR逾3億元

日月光投控（3711）今日代子公司台灣福雷電子(股)公司公告取得台灣積體電路(股)公司普通股及美國存託憑證（ADR）逾3億元。取得或處分之具體目的：投資有價證券。

日月光投控公告，子公司台灣福雷電子(股)取得台灣積體電路(股)公司普通股(以下簡稱普通股)及美國存託憑證(以下簡稱ADR)，交易日期：114/3/14~114/5/2。

日月光投控公告，交易數量、每單位價格及交易總金額：交易數量：普通股303,000股與ADR 1,512股，共計為310,560股每單位價格：普通股新台幣970.05元與ADR美金130.815元(約當新台幣4,247.56元) ，交易總金額：普通股新台幣293,926,000元與ADR美金197,792.28元(約當新台幣6,422,315元)，共計新台幣3億34萬8,315元。

日月光投控公告，相關交易每股交易金額新台幣967.12元係由普通股303,000股(每單位價格新台幣970.05元)與ADR 1,512股(每股單位價格折合新台幣4,247.56元)加權平均而得，董事會通過日期為民國114年2月21日及4月29日。