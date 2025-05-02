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鴻海砸11億元 取得Foxconn II Factories五成股權

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影

鴻海（2317）2日公告，代子公司鴻棋國際投資股份有限公司公告取得Foxconn II Factories,LLC之50%股權，交易總金額達3,650萬美元（新台幣約11.17億元），鴻海表示，此為長期投資。

鴻海董事長劉揚偉先前透露，鴻海與美國客戶將在美國幾個州有生產合作計畫，而且會愈來愈多。業界推測，鴻海此次投資與合作夥伴擴大在北美布局有關。

伺服器製造基地方面，鴻海目前在美國本土設有威州、加州及德州生產據點。隨著川普政府積極推動「美國製造」政策，目前鴻海大客戶輝達（NVIDIA）及蘋果等宣布投資美國時，鴻海都被列為關鍵合作夥伴。

目前鴻海集團在全球總有233個廠區和辦公室，分布在24個國家地區，季節性高峰約有90萬名員工，以及超過1萬家供應鏈夥伴。

劉揚偉表示，鴻海集團全球布局可分散地緣風險，面對關稅不確定性，鴻海積極應對，致力分散生產基地，減少依賴單一地區。

鴻海今年持續布局智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台，劉揚偉表示，鴻海今年會結合全球合作夥伴，將生成式AI解決方案、或是自行開發的大型語言模型，導入三大智慧平台。

展望AI伺服器營運，劉揚偉重申，2024年AI伺服器累積營收較2023年成長1.5倍，占整體伺服器營收比重超過4成，預估鴻海今年AI伺服器出貨量逐季攀升，在整體伺服器營收占比將超過50%。

在電動車領域，劉揚偉表示，乘用車Model C系列推進長里程版，將進軍北美市場；Model B車款預計今年量產。商用車方面，鴻海響應台灣電動巴士國產化政策，將加入電巴國家隊以及完成高雄電動巴士工廠認證，鴻海高雄和發電池廠今年正式進入量產。

伺服器 劉揚偉 董事長 鴻海

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