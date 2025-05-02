面對新台幣急升浪潮 半導廠「未做報價調整」緊盯匯率

新台幣大幅升值，多數半導體廠表示，因對外接單多數採美元計價，目前並未因匯率波動調整對外報價，但會緊盯美元與新台幣匯率波動，在考慮自然避險之餘，及時調整美元持有部位，分散匯率波動風險。

包括創見等模組廠表示，公司本來就每周調整各地區報價，目前並未針對新台幣兌美元升破31元而調整對外報價。反倒是主要原廠三星調漲DDR5 DRAM報價近二成後，公司最近同步調漲採用DDR5 DRAM的相關工控DRAM模組報價。

晶圓代工龍頭台積電表示，公司目前也未針對新台幣升值變動報價。因公司採美元計價，美元每升貶1%，確會影響營收和毛利率，不過也僅是0.5個百分點左右，目前匯率波動，並不影響第2季財務預測。

台積電稍早預估本季匯率基礎為1美元兌新台幣32.5元，預估今年第2季營收以美元計算，介於284-292億美元，取中間數約季增13%。毛利率預計落在57％至59％之間，營利率則預計落在47％至49％之間。

台積電今天股價反而因熱錢流入、外資回補下，以950元作收、大漲42元，漲幅4.62%。