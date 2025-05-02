快訊

遭「經濟學人」指政府失能 卓榮泰： 朝野都有責任

蔡正元戴電子腳環後首開庭 83歲岳父今作證連結文都念不出來

央行最後5分鐘出手！新台幣收盤重回31大關 市場憂下周重見2字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

面對新台幣急升浪潮 半導廠「未做報價調整」緊盯匯率

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶圓代工龍頭台積電表示，公司目前也未針對新台幣升值變動報價。圖／路透社
晶圓代工龍頭台積電表示，公司目前也未針對新台幣升值變動報價。圖／路透社

新台幣大幅升值，多數半導體廠表示，因對外接單多數採美元計價，目前並未因匯率波動調整對外報價，但會緊盯美元與新台幣匯率波動，在考慮自然避險之餘，及時調整美元持有部位，分散匯率波動風險。

包括創見等模組廠表示，公司本來就每周調整各地區報價，目前並未針對新台幣兌美元升破31元而調整對外報價。反倒是主要原廠三星調漲DDR5 DRAM報價近二成後，公司最近同步調漲採用DDR5 DRAM的相關工控DRAM模組報價。

晶圓代工龍頭台積電表示，公司目前也未針對新台幣升值變動報價。因公司採美元計價，美元每升貶1%，確會影響營收和毛利率，不過也僅是0.5個百分點左右，目前匯率波動，並不影響第2季財務預測。

台積電稍早預估本季匯率基礎為1美元兌新台幣32.5元，預估今年第2季營收以美元計算，介於284-292億美元，取中間數約季增13%。毛利率預計落在57％至59％之間，營利率則預計落在47％至49％之間。

台積電今天股價反而因熱錢流入、外資回補下，以950元作收、大漲42元，漲幅4.62%。

半導體 台幣匯率 台積電 新台幣

延伸閱讀

AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰

台股早盤漲逾300點 台積電開盤大漲30元

期貨商論壇／台積期 提防賣壓

舉台積電三星為例 川普：關稅促企業對美投資

相關新聞

面對新台幣急升浪潮 半導廠「未做報價調整」緊盯匯率

新台幣大幅升值，多數半導體廠表示，因對外接單多數採美元計價，目前並未因匯率波動調整對外報價，但會緊盯美元與新台幣匯率波動...

兆聯擬5月下旬上市 在手訂單逾110億元今年營收看增

高科技水資源系統統包工程服務廠兆聯實業預計5月下旬掛牌上市，今年第1季營收新台幣30.4億元，年增39.17%，董事長林...

廣明擬砸5億元 馬來西亞設立子公司

廣達（2382）集團旗下廣明（6188）2日公告，董事會決議通過設立馬來西亞子公司案，預計投資金額為馬幣7千萬（約新台幣...

達發法說會／看第2季持續季成長 全年營收預計維持成長未變

達發科技執行副總經理暨發言人謝孟翰今日在法說會上提到，「展望第2季預期公司將持續呈現穩健的季對季成長。不過，近期在整體外...

聚焦公司四大營運方向 佳世達董事長曝：價值轉型進入第二樂章

佳世達（2352）將於5月29日舉行股東會，董事長陳其宏在營業報告書上指出，佳世達的價值轉型已進入第二樂章，展望2025...

疑陸資介入可成董事改選 金管會：盡速調查

可成股東會召開在即，傳出有陸資介入改選。金管會證期局副局長黃厚銘昨說，已接獲相關檢舉，將以最快速度啟動調查；一旦確認是陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。