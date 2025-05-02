快訊

擁2259個少年性影像…黃子佼親自出庭調解 和解人數累計10人

感人畫面！母抱3歲癲癇愛女跪路旁 白沙屯媽祖鑾轎停下腳步

不只罷綠…台中罷藍連署案也涉不法 中檢辦5案搜8處、帶10多人

廣明擬砸5億元 馬來西亞設立子公司

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
廣達集團旗下廣明2日公告，董事會決議通過設立馬來西亞子公司案，圖為廣達董事長林百里。記者黃義書／攝影
廣達集團旗下廣明2日公告，董事會決議通過設立馬來西亞子公司案，圖為廣達董事長林百里。記者黃義書／攝影

廣達（2382）集團旗下廣明（6188）2日公告，董事會決議通過設立馬來西亞子公司案，預計投資金額為馬幣7千萬（約新台幣5.08億元）。此外，廣明今日亦公布今年首季財報，每股純益（EPS）達0.96元。

廣明今日公告董事會決議通過設立馬來西亞子公司案，預計投資金額為馬幣7千萬，預計投資日期則依資金需求情形投資。

廣明表示，主要是配合公司未來發展與業務需求。

此外，廣明今日亦公布今年首季財報，稅後純益2.68億元，每股純益為0.96元。

廣達 財報 馬來西亞

延伸閱讀

13歲少女嘔吐腹痛求醫…揭遭獸父亂倫性侵長達4年 已懷孕4個月

微軟、Meta加碼AI 台鏈振奮…鴻海、廣達、緯穎等伺服器鏈喜迎商機

全民權證／廣宇 挑價內外5%

毅嘉4月營收 11年新高

相關新聞

達發法說會／看第2季持續季成長 全年營收預計維持成長未變

達發科技執行副總經理暨發言人謝孟翰今日在法說會上提到，「展望第2季預期公司將持續呈現穩健的季對季成長。不過，近期在整體外...

聚焦公司四大營運方向 佳世達董事長曝：價值轉型進入第二樂章

佳世達（2352）將於5月29日舉行股東會，董事長陳其宏在營業報告書上指出，佳世達的價值轉型已進入第二樂章，展望2025...

疑陸資介入可成董事改選 金管會：盡速調查

可成股東會召開在即，傳出有陸資介入改選。金管會證期局副局長黃厚銘昨說，已接獲相關檢舉，將以最快速度啟動調查；一旦確認是陸...

媒體議價法 立委聲聲催…數發部憂立法引美關稅報復

立法院交通委員會昨（1）日審查立委所提「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數位發展部擔憂立法恐導致美國採取報復性措施，但立...

台達科技創新 推進永續AI

由台達支持、經濟學人集團旗下Economist Impact撰寫的全球永續AI報告《Greening intellige...

微軟、Meta加碼AI 台鏈振奮…鴻海、廣達、緯穎等伺服器鏈喜迎商機

兩大雲端服務業者對AI持續加碼，破除人工智慧（AI）支出可能趨緩的憂慮，一掃先前對關稅不確定性帶來的經濟衰退憂慮，成為輝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。