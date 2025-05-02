廣明擬砸5億元 馬來西亞設立子公司
廣達（2382）集團旗下廣明（6188）2日公告，董事會決議通過設立馬來西亞子公司案，預計投資金額為馬幣7千萬（約新台幣5.08億元）。此外，廣明今日亦公布今年首季財報，每股純益（EPS）達0.96元。
廣明今日公告董事會決議通過設立馬來西亞子公司案，預計投資金額為馬幣7千萬，預計投資日期則依資金需求情形投資。
廣明表示，主要是配合公司未來發展與業務需求。
此外，廣明今日亦公布今年首季財報，稅後純益2.68億元，每股純益為0.96元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言