達發法說會／看第2季持續季成長 全年營收預計維持成長未變

達發科技執行副總經理暨發言人謝孟翰今日在法說會上提到，「展望第2季預期公司將持續呈現穩健的季對季成長。不過，近期在整體外部環境的持續變動下，我們會持續密切關注市場變化，努力做好我們能掌握的，並依情況動態調整營運策略，做出最適當的資源配置」。

他並重申，「在今年二月底的前一個季度法說會中，我們曾與各位分享，達發科技去年營收創下歷史新高，今年全年營收預計維持增長，目前這樣的看法沒有改變」。

該公司提到，光通訊跟乙太網產品屬於達發相對基期較低的產品線，具相對較大的成長空間。另外兩大核心產品線，營收占比較大的網通寬頻，今年預計維持穩健成長；以及藍牙音訊產品，持續致力於朝高階產品發展及優化產品組合。

在寬頻產品方面，該公司提到，目前正加速 10G-PON 市場滲透，下一代25G與50G PON也都已在布局中。從網通技術演進節奏來看，平均約每七年一代，發展步調相對慢而穩健，且每一代的技術都需要往前一代相容。此外，網通產品須與運營商進行協作與互通，形成高度黏著的合作關係，也提升了進入門檻。

達發指出，除了自身PON產品迭代技術的演進，同時攜手聯發科Wi-Fi，提供同級中最低功耗的解決方案，符合一線運營商需求。過去幾年，達發持續耕耘歐洲市場一線客戶，2025年預期隨著相關專案落地與10G-PON滲透率提升，帶動寬頻事業營收成長。

藍牙音訊方面，該公司提到，因應市場需求導入多項關鍵性能，如ANC主動降噪、電競低延遲、以及多設備連接能力等，這些應用皆成為推動產品價值升級的動能。

達發提到，藍牙音訊晶片不僅穩定服務於國際品牌旗艦機種，更成功拓展至電競、商務與助聽等高階應用場景。達發在高階藍牙音訊晶片市場目前已經是全球排名前三大的供應商。今年聚焦提升商務市場的份額，並積極拓展助輔聽相關產品。其中助輔聽相關產品，至2024年底已量產出貨超過百萬顆，截至目前也已經推出超過50款通過多國 FDA 認證之助聽相關產品。未來將持續導入更先進製程與創新技術，以延續產品競爭力與差異化優勢。

光通訊產品的部分，該公司提到，市場需求方面，隨著多款語言模型的推出，AI 應用逐步從公有雲和資料中心延伸至Edge AI，50G與100G SerDes技術的應用，產品需求延續性有比原先預期來的更長。

達發是PAM4 DSP核心電晶片供應商，直接客戶為光模組廠商，終端客戶是雲端服務供應商 (CSP)，達發於2024年初正式進到這個市場，並成功將產品導入雲端服務提供商體系。

延續上一季提到的，該公司提到，今年達發光通訊相關產品主要成長動能來自兩大方向，首先是PAM4 DSP既有技術單通道50G SerDes客戶群持續擴大；其二為週邊搭配使用的次晶片光學產品轉阻放大器 (TIA)。預計今年有機會開始搭配DSP (內含Laser Driver) 出貨，達到可提供光通訊模組中的全套電晶片方案的目標。另一方面，單通道100G SerDes技術也循著公司規劃的Roadmap積極開發中。

最後是乙太網產品線，該公司提到，達發目前在乙太網領域可服務的市場包括埠實體層PHY及乙太網交換器Switch，而該產品線目前占比合併營收還很低，對達發而言，還有很大的成長空間。