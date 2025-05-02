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聚焦公司四大營運方向 佳世達董事長曝：價值轉型進入第二樂章

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達集團。記者吳康瑋／攝影
佳世達集團。記者吳康瑋／攝影

佳世達（2352）將於5月29日舉行股東會，董事長陳其宏在營業報告書上指出，佳世達的價值轉型已進入第二樂章，展望2025年，經濟環境的不確定性因素雖未完全消除，但已逐漸恢復平穩，佳世達將繼續聚焦四大營運方向，期盼更上層樓。

回顧去年，陳其宏表示，全球經濟環境仍籠罩在戰爭紛亂、利率變動等重重挑戰下，景氣復甦腳步較預期緩慢，佳世達營收為2,017億元、年減1%，但由於多年來布局醫療並健康成⾧，醫療事業較前一年度維持正成⾧，佳世達整體合併營收維持在 2,000億元以上的水準。獲利方面，歸屬於母公司業主之淨利為21.64億元，每股純益（EPS）為1.11元。

陳其宏指出，佳世達朝「2027年高附加價值事業獲利過半」目標邁進，2024年在景氣緩步復甦的情況下，仍積極強化投資，擴大高毛利事業，全年平均毛利率以16.5%，創下20年新高紀錄。

強化投資方面，佳世達持續在四大事業方向投資以強化上下游布局。2024年佳世達提高諾貝兒寶貝持股並展開結盟連鎖藥局的布局；友通和羅昇投資怡進工業，打造智慧包裝解決方案並強化歐美通路布局；拍檔投資日本主題樂園軟體服務商Cresson擴大亞太版圖；明泰與互動國際攜手智通聯網打造微波通訊解決方案。

擴大高毛利事業方面，佳世達致力於擴大高毛利產品和高毛利事業的貢獻，2024年高毛利事業中的醫療事業營收突破263億元、年增約7%，占佳世達營收13%，智慧解決方案營收比重15%，網通事業營收比重則為11%。顯示器事業則積極深耕大尺寸及高階機種，提供客戶高附加價值產品以取得市場領先地位。

展望2025年，經濟環境的不確定性因素雖未完全消除，但已逐漸恢復平穩，佳世達將繼續聚焦四大營運方向，期盼更上層樓，為公司創造⾧期價值。

一、優化現有事業經營：顯示器與投影機均將持續鞏固全球的領先地位，顯示器持續朝高階、高單價、專業顯示器及醫療顯示器發展，投影機朝向高階、高解析度與高價值應用布局。

二、快速擴大醫療事業：明基醫院持續以打造中國最好的民營醫院為目標，今年持續推動香港上市計畫，透過多元籌資管道以支持醫院事業的快速增⾧。在「醫材醫藥雙引擎」的策略方面，醫療器材深耕技術創新，強化優質具差異化的血液透析產品、超音波、數位牙科、手術室設備等，並積極拓展到東南亞等海外通路；醫藥通路將結合佳世達創新科技實力和合作夥伴的藥學專業，擴大服務據點規模，為民眾打造更全方位的健康照護體系。

三、加速解決方案開發：智能方案事業完善資訊技術（IT）和營運技術（OT）布局，打造OMO全通路的服務，朝全方位軟硬體服務系統整合供應商方向發展，以符合不同垂直市場需求。在雲地整合、資安、AI運算、新能源、智動化、新基礎建設的浪潮下，協助顧客積極整合AI時代需求的算力、算法與數據，以實現數位轉型。

四、布局網路通訊事業：網路是數位環境最核心的基礎建設，看好網路通訊在科技生活益顯重要，藉由明泰、仲琦、互動等子公司，打造融合有線無線網路的全方位寬頻服務。除擴大電信市場供應外，加速拓展印度市場，並布局低軌衛星與太空商機，提供無縫接軌且快速的全方位寬頻服務。

佳世達 布局

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