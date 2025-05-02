華碩施崇棠愛考問他！簡立峰：以軟體定義硬體擁大機會

華碩（2357）深化AI布局，邀前Google台灣董事總經理、中華電信董事簡立峰今年擔任華碩電腦新任董事會獨董（目前為候選人），簡立峰指出，跟董事長施崇棠是老朋友，剛好今年換屆卸任iKala獨董而被邀請，他指出如台積電積極投資軟體，台灣製造業應以軟體定義硬體重新看待產業機會，台灣正因關稅及去紅色供應鏈正處於絕佳的機會。

簡立峰是台灣軟體業代表性人物，過去一直跟華碩互動密切，簡立峰表示，他跟施崇棠是很熟悉的朋友，時常在交流，「施董事長很熟悉科技，常會考我」他透露一年會去華碩四～五次參加策略會議，由於一人只能擔任3家公司獨董，簡立峰今年因中華電信投資iKala（簡立峰兩邊都是獨董）而卸任iKala獨董身分，華碩以全方位AI公司為目標，立刻邀請簡立峰加入董事會。

儘管2025年被稱為AI Agent元年，但簡立峰表示，台灣尚未看到AI Agent活躍的發展，AI Agent現在消費裝置上需求較為明顯，但台灣機會是在手機跟PC以外的裝置上發揮B2B生意機會，台灣人才要思考跟矽谷人才合作，在手機跟PC以外的B2B的裝置上去發展。

他出席《天下雜誌》大型人工智慧論壇「2025人工智慧預測趨勢論壇：科技新秩序，產業新賽局」會後受訪指出。AI PC可以跑AI模型，AI Phone則將是AI Agent載具，微軟等科技巨頭不斷加值，會感受到AI PC愈來愈聰明，但除微軟，還很難看到其他業者從中商業變現，但很多AI開發者參與，他提醒，關稅是Edge AI一個變數，因為會增加AI PC成本，晶片成本也拉高，會不會導致需求往後遞延，會是今年要觀察的地方。

台灣雖曾參與世界工廠中國大陸的發展，但在川普2.0時代，全球化分散製造成趨勢，簡立峰表示其實現在是台灣絕佳機會，因為關稅跟去紅色供應鏈關係，美國雖有龐大軟體能力，但硬體製造能力都在台灣跟紅色供應鏈手上。

他指出，過去中國大陸掌握7~8成硬體製造，垂直整合把軟體整合進智慧製造管理中，台灣占硬體製造1成，但服務的是美系客戶，可說掌握全球7成需求，有龐大潛在市場，應該思考一下要不要「參考」中國大陸做法。

他舉例，Edge AI時代如智慧汽車、醫療儀器、機器人、工業電腦來臨，台灣知道美國客戶需求，應該重新思考以軟體定義硬體，重新看待工業電腦 半導體，並以矽谷人才加上台灣人才合作的方式，生產出滿足新的需求的硬體，提供軟體硬體整合，扮演「美系客戶的中國工廠」角色。

他指出，台灣在B2B方面有很多機會，從機器人到工廠，台灣應該要用軟體去看待硬體實力。「我們都低估了我們的硬體實力，是因為我們沒有用軟體去看待它。」簡立峰表示，最近台灣有一個年輕人去重新以軟體角度看待機器人，思考該如何研發，後來的做法是把機器人的協定如NCP或Agent to Agent定義出來後放在網路上開源供大家應用，結果硬體還沒開發，應用軟體反而已經再創造，後面開發硬體就很容易很快速。

簡立峰表示，台灣很少這樣思考，用軟體概念讓大家幫忙做硬體，還是較為習慣等客戶下單硬體代工，現在正是重新思考的時機，先根據需求開發軟體，然後才是硬體。

台積電2020年就開始推動「FAB RUNS ON CODE」數位轉型，大幅增加軟體工程師，以軟體協助全球晶圓廠的運作，而隨近年往美日歐設廠，這樣的準備就帶來極大幫助。

簡立峰表示，台灣的製造業應該思考，未來能不能軟體更新後，製造產線就能更新，就如同特斯拉汽車軟體更新後功能就跨一大步一樣。不過這樣的對策，以高階製造較有機會，低階製造因為毛利率較低，應該由產業龍頭帶領以打群架方式，共用平台提高整體能量。

簡立峰表示，現在正是台灣關鍵時刻，因為台廠面對是否去其他市場設立製造據點的要求，如果台灣要成為世界的製造核心，過去硬體為主，未來很可能是軟體在台灣，硬體生產在海外。

簡立峰表示，AI是否取代人類這件事不需要過度擔心，AI取代人類感知是遙遙無期的事，因為人類有很多知識，連自己都不知道自己擁有，舉例而言，兩歲小孩就會知道玻璃杯會破或者斜坡會滑，這是與生俱來繼承下來的感知能力，通用型機器人還很難做到，但人類反而要注意，超級AI使用者出現，1%的人的能力，正在取代99%的人。