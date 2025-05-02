從新南向到新東向 林佳龍推公私協力打造台美聯合艦隊

外交部長林佳龍1日出席由國立台北科技大學與台灣東南亞與南亞協會合辦的「台灣、美國、東協印太合作艦隊：AI 與半導體產業前瞻論壇」，分享台灣如何憑藉在 AI 晶片與伺服器產業的優勢，掌握「新東向」的契機，並透過「新雁行國際聯合艦隊」，融入美國的創新生態圈。林佳龍強調，「外交是國力的延伸」，為發揮「總合外交」的力量，他致力強化溝通，爭取國人支持、凝聚共識，唯有如此，外交部才能善用社會力，共同推動國家外交政策。

林佳龍指出，AI 人工智慧是當前全球矚目的新興產業，各國皆視掌握 AI 科技為提升經濟競爭力與保障國家安全的關鍵，因此競相投入資源，爭取在 AI 領域的領先地位。他進一步說明，AI 科技的三大支柱是「算力、演算法與大數據」，而台灣電子產業的強項 AI 晶片與伺服器正是實現 AI 科技的硬體基礎，若缺乏台灣電子產業的支持，AI 科技便難以持續發展，這也使得台灣在「非紅供應鏈」上的戰略價值日益凸顯。

回顧產業發展歷程，林佳龍指出，台灣電子產業 35 年前因成本考量而西進中國，約 10 年前又在美中競爭壓力下採取 China+1 策略，陸續前進東南亞、南亞及墨西哥等地建立生產線，這些投資和布局使台灣電子產業逐漸擺脫低毛利困境，邁向「高值化」發展，並建立 Taiwan+N 的全球化產業布局。

林佳龍強調，未來「國家安全」與「國家利益」將成為經濟發展的主要驅動力，傳統自由貿易與市場經濟將面臨挑戰。這雖對台灣是一項巨大挑戰，但也是一個難得機會。他表示，台灣電子產業將在「新東向」浪潮中，發揮「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，透過「新雁行國際聯合艦隊」模式，進軍美國市場，並善用當地技術、資金與人才，將產業推上世界舞台，並讓台灣成為連結新南向與新東向的交匯樞紐，連結美國、日本、歐洲及東南亞，扮演越來越不可或缺的角色。

最後，林佳龍強調，台灣將持續順應 AI 科技的發展趨勢，積極融入美國創新生態體系，推動組成「台美聯合艦隊」，不僅實踐總統賴清德「經濟日不落國」的願景，也為台灣外交增添助力。