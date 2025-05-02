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蘋果財報出爐 法人僅維持大立光買進評等

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

蘋果公布第1季財報，營收953.5億美元，年增5%，每股獲利（EPS）1.65美元，雙殺優於預期，法人機構表示，因半導體232條款調查仍在進行，後續不確定性高，蘋果盤後下跌逾3%，在蘋果供應鏈上，暫僅維持大立光（3008）的買進評等。

國內大型法人機構表示，蘋果在關稅相關的訊息方面，目前對於從中國進口到美國的產品，存在 IEEPA 20%的關稅，此外，某些類別的產品，如美國 Apple Care 和配件，還有額外的125%關稅，總稅率至少為145%。但是大部分產品，包括 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch 和 Vision Pro 目前不受4月宣布的全球對等關稅影響。

關於 iPhone 的產地，對於第2季，預計在美國銷售的大多數 iPhone 將是印度生產。銷往美國的 iPad、Mac、Apple Watch 和 AirPods 都將幾乎是越南生產。中國將繼續是蘋果在美國以外銷售的大部分產品的生產國，預期第2季為因應關稅而提前採購增加的成本約為9億美元。

蘋果預期第2季的營收約略為935~953億美元，優於市場預期的893億美元，由於多種因素帶來的不確定性，公司目前不提供分門別類的展望，預期第2季毛利率預計在45.5%至46.5%間，這個毛利率區間包含了先前提到因關稅增加9億美元的相關成本，但因半導體232條款調查仍在進行，後續不確定性高。

法人機構指出，展望蘋果供應鏈第2季營運，由於 iPhone 16e 已發表，iPhone 銷售進入全年最淡季，光學鏡頭相關公司營收進入全年最淡一季，預期 iPhone 17 系列機種將於第3季發表，並帶動整體營收回溫向上，預期大立光營運將自第3季轉強，因此，維持買進投資建議。

另外，其它供應鏈方面，包括 PCB 等族群以 iPhone 為主要供應商角色，雖此次財報顯示 iPhone 銷售量較預期亮眼，走訪主要蘋概股廠商，皆表示關稅戰後，4、5月已出現蘋果舊機零組件明顯提前拉貨的狀況，下半年新機型開發進度則如期進行，產能增減未做出修改，然亦有蘋概股廠商不排除受關稅戰干擾，2025年 iPhone 出現銷量衰退疑慮，因此，暫維持相關供應鏈中立的看法。

iPhone 蘋果供應鏈 關稅

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