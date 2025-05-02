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利多加持 全球科技股票基金復「電」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投信發行全球科技股票基金績效。（資料來源：理柏資訊）
投信發行全球科技股票基金績效。（資料來源：理柏資訊）

關稅戰劍拔弩張情勢趨緩，資金重返科技股，推升指標科技指數逐步收復失土，並帶動全球科技股票基金復「電」，自波段低點反彈以來多有雙位數報酬。

展望後市，投信法人表示，美國持續釋出政策緩和訊號，加上科技股獲利具韌性，接下來陸續公布的超級財報周若報佳音，加以聯準會6月降息機率升溫，有利科技成長股估值修復，惟目前市場仍具不確定性的情況下，建議透過定時定額或增加固定收益資產配置，以多元布局方式兼顧AI成長機會、平衡行情波動風險。

統計至2025年4月29日，MSCI世界資訊科技指數最新收盤點位為708.6，已高於關稅戰股災爆發前一日（4/2）的708.2，且近一周漲幅達8.5%，明顯優於MSCI世界指數同期間的4.5%，也進一步帶動投信發行的全球科技股票基金自此波股災低點強彈，包括華南永昌未來科技、宏利全球科技、日盛全球關鍵半導體、路博邁5G股票、復華全球物聯網科技、台新美日台半導體等基金漲幅逾12%，表現相對亮眼。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，近一個月科技股受川普關稅政策反覆影響出現較大修正幅度，市場擔憂將面臨經濟衰退風險，亦可能促使聯準會加速降息幅度，後續可關注後續政策態度。基金操作將採分散投資組合因應市場波動，同時趁回檔修正之際，逢低布局基本面良好的價值及權值股，看好未來兩年需求明確、穩定成長、評價低的AI供應鏈相關設備、耗材、ASIC等產業股票，以及掌握關鍵AI技術的軟體公司。

科技股 股票 關稅

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