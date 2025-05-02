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疑陸資介入可成董事改選 金管會：盡速調查

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會指出，將以最快速度調查是否陸資介入可成股東會改選。本報資料照片
金管會指出，將以最快速度調查是否陸資介入可成股東會改選。本報資料照片

可成股東會召開在即，傳出有陸資介入改選。金管會證期局副局長黃厚銘昨說，已接獲相關檢舉，將以最快速度啟動調查；一旦確認是陸資涉及違法投資，依法最高可處兩千五百萬元罰鍰、停止股東權益並限期出清持股。

機殼大廠可成將於廿七日開股東會並進行董事改選，持股百分之一的新加坡股東ＴＩＨ提足三席獨董和一席董事候選名單，並徵求委託書。據了解，公司派向金管會檢舉這個外資股東可能是陸資，且恐涉及價購委託書。

金管會最近一次查獲陸資違法投資上市櫃股票是大同案，當時金管會四度查獲陸資非法投資大同。

外資 新加坡

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