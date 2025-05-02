高通財測不妙 看淡手機市場

全球智慧手機晶片製造商龍頭高通（Qualcomm）上季財報雖然強勁，但本季營收財測不如預期，且預估今年智慧手機市場將只成長低個位數百分點。高通股價1日在美股早盤大跌8.5%。

高通公布，年度第2季（上季）淨利年比成長20%到28.1億美元，經調整後每股盈餘（EPS）為2.85美元，營收年比成長17%至109億美元，都高於預期。高通預估本季營收將介於99億-107億美元，中位數為103億美元，略低於分析師預期的103.3億美元。

本季經調整後EPS預料介於2.60-2.80美元，中位數2.70美元，略高於華爾街預期。高通表示，供應鏈干擾可能衝擊生產與交貨時程，智慧手機的市場飽和度可能限制成長，而貿易緊張等總經壓力可能影響營運，人工智慧（AI）和汽車領域的競爭也加劇。高通已預測，今年智慧手機市場將只會有個位數低端的成長率。

川普關稅衝擊電子產品需求，高通主要營收來自手機業務，雖晶片不直接受到關稅影響，但手機供應鏈幾乎均在美國境外，關稅可能影響手機價格，衝擊供應鏈與相關概念股。先前IC設計龍頭聯發科召開線上法說會，執行長蔡力行也表示，雖預期本季營收將與上季持平，然而下半年需求仍具有不確定性，因此暫無法提供全年展望。

高通財務長帕爾基瓦拉表示，本季財測是反映關稅情勢，但因為美中貿易緊張演變迅速，情勢可能改變，「我們並未看到任何重大而直接的衝擊，需求有較小的直接衝擊和些微少許改變」，但「很難預測」關稅情勢。