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英特爾規劃先進封裝藍圖

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／美國聖荷西30日電

英特爾執行長陳立武不放棄晶圓代工業務。英特爾晶圓代工服務總經理Kevin O’Buckley表示，晶圓代工業務於2030年時希望成為全球第二大晶圓代工業者的目標仍不變，同時規劃先進封裝技術藍圖，希望搶到更多先進封裝商機。

O’Buckley強調，英特爾晶圓代工團隊體認到，要朝向「客戶信任、客戶優先」的業務發展，不但要有深厚的技術，也要建立牢固的客戶關係。他更坦言，台灣與南韓的競爭對手都是客戶服務做得很好的公司，英特爾晶圓代工服務事業也正在深化這方面的實力。

除了晶圓業務外，英特爾持續擴大先進封裝研發。針對先進封裝業務，英特爾在近期舉辦的2025年Intel Foundry Direct Connect活動中揭露未來新增技術，包括為高效能運算所設計的嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）先進封裝，在單一基板上連接多個晶片、記憶體及I／O元件，適合AI應用，除了EMIB -M版本，還會提供EMIB-T版本，滿足未來高頻寬記憶體的需求。

在Foveros先進封裝方面，Foveros 2.5D與3D先進封裝屬堆疊技術，採用Co-EMIB技術連接主動或被動中介層上的晶片，除了Foveros-S，還會有Foveros-R與Foveros-B版本，為客戶帶來更有效率的選擇。Foveros Direct 3D技術進一步完全採用混合鍵合技術，可達成微米級間距、超高頻寬及低功耗互連。

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