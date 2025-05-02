緯穎買地 跟進美國製造
伺服器代工大廠拚美國製造，積極加碼擴產。緯穎（6669）昨（1）日代旗下子公司Wiwynn Technology Corporation公告，取得德州土地及建物，交易總金額為5,959萬美元（約新台幣19.2億元）。
緯穎公告指出，土地與建物位於美墨邊境的埃爾帕索市索科羅，交易單位約39.2萬平方英尺，每平方英尺交易價格為151.82美元。
緯穎董事會2月底拍板將赴德州設廠，增資美國子公司WYMUS 3億美元（約新台幣96.97億元），首度在美國設立製造據點，預計總投資金額將近百億元。先前也傳出緯穎有意爭取超微（AMD）旗下位於美國的AI伺服器組裝廠競標，看中「現成產能」能加速擴大在美製造量能。
緯穎目前海外伺服器生產基地以墨西哥為主，新廠與既有墨西哥廠產能與資源相互連結，擴大北美製造優勢。
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