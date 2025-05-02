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英特爾攜聯電衝12奈米 跨步 預計明年完成製程開發、通過驗證

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／美國聖荷西30日電
英特爾與聯電共同開發12奈米FinFET製程技術。記者鐘惠玲/攝影
英特爾與聯電共同開發12奈米FinFET製程技術。記者鐘惠玲/攝影

英特爾聯電（2303）共同開發12奈米FinFET製程技術，預計2026年完成製程開發並通過驗證，2027年量產，以美國產能搶占相關應用商機。

聯電表示，12奈米製程產品應用整體市場規模在2028年有望超過200億美元，在高速傳輸、Wi-Fi／藍牙，以及數位電視／機上盒等應用產品的導入速度會較快。

英特爾與聯電合作開發12奈米製程平台概況
英特爾與聯電合作開發12奈米製程平台概況

聯電與英特爾2024年初宣布攜手開發12奈米製程平台技術，將利用英特爾美國亞利桑那廠產能生產。

英特爾提到，部分應用產品中的IC，透過成熟製程供應，是雙方共同開發12奈米製程平台希望進軍的目標領域。目前全球11／12／14／16奈米製程相關產能大約有三分之二位於亞太區，增加美國產能也符合地域多樣性的選擇。

聯電指出，12奈米FinFET製程在多個高成長領域應用發展深具潛力，包括高效能運算應用當中的高速傳輸、無線傳輸應用中的Wi-Fi／藍牙產品，以及消費、工業與醫療應用中的數位電視／機上盒，有望較快採用12奈米製程，另外也有機會應用於車用、太空與國防領域。

聯電指出，根據早期客戶的回饋，聯電與英特爾共同開發的12奈米製程平台，與原本聯電的22uLP平台相較，效能提升28％，功耗降低47％，IC面積明顯縮小。

聯電在最近公布的營業報告書中提及，雙方合作的12奈米平台順利推進，可為客戶提供先進技術藍圖，並在特殊製程開發中鞏固市場領先地位，避開產能過剩壓力。聯電強調，與英特爾合作開發12奈米FinFET製程，是追求成本效益、產能擴張及技術升級的重要策略，客戶看好12奈米製程性能極具競爭力，這項合作將協助客戶升級至關鍵技術節點，並提升北美市場供應鏈韌性。

奈米 聯電 英特爾

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