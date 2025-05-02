可成檯上檯下戰火白熱化

金屬機殼廠可成（2474）5月27日召開股東會，全面改選董事，金管會接獲檢舉，質疑外資股東TIH疑似陸資。對此，可成發言系統昨（1）日表示，對金管會接獲的檢舉「不予置評」；外資股東至截稿無回應。

業界人士分析，外資股東TIH僅持股1%股權，即使取得一席董事，也能在董事會發揮一定程度的影響力；可成公司派全力防守，一席也不讓。近期雙方檯面上、檯面下的戰火恐將更趨白熱化。

針對雙方近期隔空衝突，外資股東TIH質疑可成外洩股東名冊，可成發言系統強調，除了恪遵公司治理原則以及中立立場，也依法管理股東名冊資料，所有資料限於依法定用途由公司指定單位持有及使用，反駁並未發生主管機關或司法機關認定之資料外洩情事。

可成發言系統表示，股東名冊屬於公司依法管理資產，並非由任何單一股東或經營團隊個人持有或支配。將股東名冊與特定股東個人劃上等號之言論均屬嚴重誤導，刻意混淆視聽。

被視為「陸資」，外資股東TIH今年4月底時大動作發出聲明稿，表示兩年前行使提案權時，已經遭到有心人士誣陷是假外資，當時主管機關金管會進行相關查核後，並未認定有何不法事項，不料兩年後又再次遭到莫須有指控，顯然是冷飯熱炒，浪費社會資源。

可成今年預計選出四席董事、三席獨董，總計七席董事，公司派已提足人選，市場派提名一席董事、三席獨董，總計共11名董事候選人搶七席董事。