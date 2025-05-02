快訊

反擊！詹姆士親曝5大聲明駁「空手套白狼」：看清人只要一舉動

美烏簽署礦產協議 美財長：川普發給烏克蘭同花大順好牌

今晴朗飆35度高溫、明起雷雨突襲 下周二迎來梅雨季首波鋒面

可成外資疑雲 金管會要查 可能影響董事會改選

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

來自新加坡的外資TIH突襲可成（2474），被檢舉該外資恐是陸資金管會證期局副局長黃厚銘昨（1）日證實，的確有接獲相關檢舉案，將以「最速件」啟動調查，一旦確認是陸資涉及違法投資，依法最高可處2,500萬元罰鍰、停止股東權益並限期出清持股。

可成預計在5月27日改選董事會，來自新加坡、持股可成1%的外資股東TIH，在3月突然提出一席董事、三席獨立董事候選人名單，並對外徵求委託書，替可成公司派投下震撼彈。

金管會調查可成案概況
金管會調查可成案概況

前一次金管會抓獲陸資違法投資台灣上市櫃股票者，是大同案。當時金管會四度查獲陸資非法投資大同，合計四次處該陸資3,544萬元罰鍰，並停止股東權益、限期半年出清持股。

一旦TIH遭證實是陸資，恐影響可成5日27月董事改選布局，也將成為繼大同案後，另一個指標案件。

據了解，這次向金管會檢舉者是可成公司派，除檢舉這1%外資股東可能是陸資，也同時檢舉該外資恐涉及價購委託書。

黃厚銘說，可成案是因接獲檢舉，因此依程序啟動調查，將積極蒐取事證，也因可成是在5月27日改選，具有時效性，將會盡快查核「以最快速處理」。

目前禁止陸資投資台灣上市櫃公司股票，違規者，是依照「兩岸人民關係條例93-1條」規定，可處最高2,500萬元罰鍰，停止股東權益和限期出清持股。

價購委託書疑慮部分，金管會也已督導集保結算所加強查核，若發現價購者，依規定最重可處480萬元罰鍰、表決權不計，禁止一年內再擔任徵求人或代為徵求。

至於「陸資」如何認定？是依經濟部規定，只要一家陸資持股30%或具有控制力，這家公司就會被視為陸資。

而所謂實質「控制力」有五大判斷，一、逾半數表決權，二、可操控公司財務、營運與人事方針，三、有權「任免」董事會或逾半數可決定公司營運者，四、有權「主導」董事會或逾半數可決定公司營運者，五、依財報規定具有控制情況。

可成 金管會 陸資

延伸閱讀

最速件！疑陸資突襲可成董事會 金管會急查

金管會：以最快速度調查是否陸資介入可成股東會改選

台日雙邊貿易往來密切 金管會宣布同意土地銀行申設東京分行

假外資割韭菜 金管會要查…彭金隆：解除限空令須觀察國際情勢

相關新聞

微軟、Meta加碼AI 台鏈振奮…鴻海、廣達、緯穎等伺服器鏈喜迎商機

兩大雲端服務業者對AI持續加碼，破除人工智慧（AI）支出可能趨緩的憂慮，一掃先前對關稅不確定性帶來的經濟衰退憂慮，成為輝...

疑陸資介入可成董事改選 金管會：盡速調查

可成股東會召開在即，傳出有陸資介入改選。金管會證期局副局長黃厚銘昨說，已接獲相關檢舉，將以最快速度啟動調查；一旦確認是陸...

媒體議價法 立委聲聲催…數發部憂立法引美關稅報復

立法院交通委員會昨（1）日審查立委所提「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數位發展部擔憂立法恐導致美國採取報復性措施，但立...

台達科技創新 推進永續AI

由台達支持、經濟學人集團旗下Economist Impact撰寫的全球永續AI報告《Greening intellige...

緯穎買地 跟進美國製造

伺服器代工大廠拚美國製造，積極加碼擴產。緯穎昨（1）日代旗下子公司Wiwynn Technology Corporati...

高通財測不妙 看淡手機市場

全球智慧手機晶片製造商龍頭高通（Qualcomm）上季財報雖然強勁，但本季營收財測不如預期，且預估今年智慧手機市場將只成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。