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村田下調全年財測 被動元件後市看淡

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

被動元件大廠村田製作所預估全年獲利將下滑，並警告川普關稅的衝擊還沒完全顯現，拖累股價1日盤中重挫近18%，為25年來最大盤中跌幅，且一度跌到五年來最低。收盤跌幅收斂但仍有12.8%。

業內認為，村田製作所未來一年獲利預估向下，幾乎等同預告被動元件產業後市不樂觀。

村田製作所公布，上季淨利為325億日圓（2.27億美元），遠低於分析師平均預期的485億日圓。村田並預期，截至明年3月底止的全年度淨利將減少24%，主因汽車和智慧手機零組件需求疲軟，以及美國總統川普的關稅政策亂流，同時日圓走強也對財測造成壓力。

村田社長中島規巨表示，最新財測還沒計入美國關稅對供應鏈或市場環境的衝擊，該公司主要著眼於智慧手機整體需求的影響，「需求每低於我們的預測1個百分點，就意味營收減少50億日圓」。村田計劃提高資本支出50%至2,700億日圓，持續分散生產基地的地域分布。

Pelham Smithers合夥公司分析師史密瑟表示，村田今年業績可能「遠糟於」預測，儘管該公司受惠於AI伺服器榮景，但現在出現問號。SMBC日興證券分析師團隊也說，基於村田製作所的計畫並未完全計入關稅的下行風險，給了投資人今年苦痛將加重的印象。

日圓 智慧手機 關稅

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